المترشحون مخيرون بين موعدين.. انطلاق "الاستفتاء" حول موعد بكالوريا 2018

يشرع بداية من الإثنين التلاميذ المترشحون لبكالوريا 2018 في التصويت على الإستشارة التي أطلقتها وزارة التربية الوطنية لإبداء الرأي حول فترة اجتياز الإمتحان، وهذا بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين حيث تدوم إلى غاية الخميس القادم وستحدد التاريخ الذي سيحظى بأراء الأغلبية.

وأوضحت بن غبريت أن وزارتها تقترح مع شركائها الاجتماعيين وأولياء التلاميذ والنقابات المعتمدة بالقطاع المشاركة في هذه الاستشارة إما باختيار الفترة كما تم تحديدها سلفا :3-4-5-6-7 جوان 2018، أو باختيار تغيير الفترة إلى 19-20-21-23-24 جوان 2018 " و ذلك بوضع إشارة في الخانة المخصصة لذلك بالنسبة لكل اختيار.

وتكون الاستشارة التي يشارك فيها الطلبة المتمدرسين والأحرار عن طريق دخول المترشح إلى الموقع http://bac.onec.dz واستعمال اسم المستخدم وكلمة السر الخاص به لاختيار التاريخ المقترح لاجتياز البكالوريا.

أما بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي و مديري الثانويات فأوضح البيان أن إبداء رأيهم يكون عبر جدول يقوم مدير المؤسسة بإرساله عبر حسابه في النظام المعلومات لوزارة التربية الوطنية بحيث يقوم مدير الثانوية بإبداء رأيه بصفته مدير مؤسسة ثم يتم جمع آراء الأساتذة ثم فرز وصب الآراء في جدول يتضمن رأي مدير الثانوية وعدد الأساتذة حول فترتي البكالوريا إما الأولى 3-4-5-6-7 جوان 2018 أو الفترة الثانية 19-20-21-23-24 جوان 2018 وإرساله عبر حسابه في النظام المعلوماتي لوزارة التربية الوطنية .

أما الاختيار الذي يبديه مفتشي التربية الوطنية فتتولى المفتشية العامة للبيداغوجيا و المفتشية العامة الاتصال بمفتشي التربية الوطنية لجمع آرائهم في الموضوع.

ويأتي هذا الإجراء "حرصا على توفير أفضل حظوظ النجاح للتلاميذ المقبلين على اجتياز امتحان شهادة البكالوريا دورة 2018 ومراعاة للقلق الذي عاشه التلاميذ حول الفصل الثاني جراء الإضراب والتوقفات عن الدراسة ".

هذا وكانت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت قد أكدت في تصريح سابق للقناة الإذاعية الأولى أن الاستشارة تصب في صالح كل التلاميذ.