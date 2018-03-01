قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في فيلم تسجيلي نشر على الإنترنت، الأحد، إن جده لأبيه عمل طباخاً لكل من فلاديمير لينين وجوزيف ستالين.
وقال الرئيس الروسي في الفيلم التسجيلي "بوتين" ومدته ساعتان، إن سبيريدون بوتين كان عضواً مهماً بطاقم العاملين في مكتب ستالين.
وكان الزعيم السوفييتي الراحل الذي توفي عام 1953 قد قام بحملة تطهير واسعة النطاق خلال فترة حكمه التي استمرت نحو ثلاثة عقود.
وأضاف بوتين في الفيلم، أن جده "كان طباخاً لدى لينين وبعد ذلك لدى ستالين في منطقة موسكو".
وقال أندريه كوندراشوف الذي أصبح المتحدث باسم الحملة الانتخابية للرئيس في جانفي الماضي، إن سبيريدون بوتين استمر في العمل طباخاً لدى المؤسسة السوفييتية حتى قبل وقت قليل من وفاته عام 1965 عن عمر ناهز 86 عاماً.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن المعلومات الواردة في الفيلم دقيقة.
ويأتي بث الفيلم قبل أيام من انتخابات الرئاسة في روسيا والتي تجرى في 18 مارس الجاري.
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بوتين:
جدي عمل طباخاً لدى ستالين ولينين
رويترز - الشروق أونلاين
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في فيلم تسجيلي نشر على الإنترنت، الأحد، إن جده لأبيه عمل طباخاً لكل من فلاديمير لينين وجوزيف ستالين.
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وقال الرئيس الروسي في الفيلم التسجيلي "بوتين" ومدته ساعتان، إن سبيريدون بوتين كان عضواً مهماً بطاقم العاملين في مكتب ستالين.
وكان الزعيم السوفييتي الراحل الذي توفي عام 1953 قد قام بحملة تطهير واسعة النطاق خلال فترة حكمه التي استمرت نحو ثلاثة عقود.
وأضاف بوتين في الفيلم، أن جده "كان طباخاً لدى لينين وبعد ذلك لدى ستالين في منطقة موسكو".
وقال أندريه كوندراشوف الذي أصبح المتحدث باسم الحملة الانتخابية للرئيس في جانفي الماضي، إن سبيريدون بوتين استمر في العمل طباخاً لدى المؤسسة السوفييتية حتى قبل وقت قليل من وفاته عام 1965 عن عمر ناهز 86 عاماً.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن المعلومات الواردة في الفيلم دقيقة.
ويأتي بث الفيلم قبل أيام من انتخابات الرئاسة في روسيا والتي تجرى في 18 مارس الجاري.