قافلة مساعدات لقرية الربابة الموبوءة بالبوحمرون بالوادي

انطلقت صبيحة الأحد، قافلة مساعدات لفائدة البدو الرحل بقرية الربابة التي لايزال داء البوحمرون يعشش بين أفرادها، والتي تبعد بـ 7 كلم عن مقر بلدية العقلة بولاية الوادي، مُحملة بـ 60 طردا غذائيا، متكون من مختلف المواد الغذائية كالشاي والحلوى و''القاطو''، بالإضافة للزيت والسكر والسميد وغيرها، كما تم منح 31 عائلة من بدو الربابة، مجموعة من الألبسة للأطفال والنساء وحتى الرجال، و50 غطاء صوفيا، و50 فراشا إسفنجيا ''مطرح''، فيما نصبت مصالح الحماية المدنية قرابة 6 خيم، كما تعتزم مواصلة نصب الخيم لكافة العائلات بالمنطقة.

قافلة المساعدات سالفة الذكر، أشرفت عليها مديرية النشاط الاجتماعي بالوادي، والتي قدمت خلية الإعلام بالولاية طلبا لمختلف وسائل الإعلام لتغطيتها، لكنها لم توفر لهم وسيلة النقل، وشارك في القافلة كل من الحماية المدنية والهلال الأحمر الجزائري، وجمعية طيبة للأعمال الخيرية، كما حضر المدير الولائي للصحة مع مختلف كوادره الصحية، الذين قاموا بفحص مرضى البوحمرون الذين كان من بينهم إحدى الحالات غير المستقرة، والتي تم إجلاؤها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما طمأن الجميع بأن مصالحه جندت كل طاقاتها، حتى العمال الذين خرجوا للتقاعد، تم تجنيدهم للوقوف على الرعاية الصحية للحالات المكتشفة جديدا وغير المستقرة.

وأكد مدير الصحة للشروق، بأن فرقه الطبية لا يقتصر عملها فقط على الحالات التي تأتي للمستشفى، بل هناك فرق تتحرك للوصول لجميع البدو الرحل المتواجدين في أطراف الصحراء والذين يتمركزون بالقرب من الآبار الرعوية، من أجل الكشف عنهم ومعالجتهم وتلقيحهم والتكفل بالحالات الغير مستقرة إذا وجدت.

وطالبت فعاليات المجتمع المدني بالعقلة، بنقل المساعدات الغذائية إلى المكان المخصص لطهي الفطور والعشاء للبدو الرحل بالربابة، لأن الكثيرين منهم في حالة لا يمكنهم إشعال النار فضلا عن طهي الطعام، فيما أشار مسؤول من مديرية النشاط الاجتماعي، بأن المساعدات الغذائية المقدمة للبدو الرحل من أجل أن يتصرفوا فيها وفقا لما يريدون، سواء قاموا بطهيها بأنفسهم أو تسليمها للخيرين الذين يطهون لهم على مستوى بلدية العقلة.