مواطنون يدقون ناقوس الخطر نفايات طبية خطيرة ترمى بالطريق في موزاية بالبليدة

دقّ مواطنون من مدينة موزاية إلى الغرب من البليدة ناقوس الخطر، مطالبين بتدخل مستعجل للقائمين على العيادة متعددة الخدمات ووقف ظاهرة الرمي العشوائي للنفايات الطبية بالطريق العام حفاظا على الصحة العامة.

وأفادت صور تحصلت عليها "الشروق" أن المؤسسة الاستشفائية تُلقي بنفاياتها على اختلاف درجة خطورتها على غرار القارورات البلاستيكية وأنابيب المصل والحقن والقطن والشاش المستعمل بحاوية بالقرب من المدخل الرئيسي من دون اتخاذ احتياطات لتجنّب تداعيات هذه المخلفات وما تشكله من خطر، لاسيما وأنها تحوي أدوات تطبيب قد تكون ملوّثة يكون مصدرها المرضى، ما يجعلها عرضة للعبث من قبل الحيوانات الضالة وحتى الأشخاص من الفضوليين وصغار السن، لاسيما وأن العيادة تقع بالقرب من مدرسة ابتدائية وما في ذلك من احتمال الإصابة بفيروسات.

وذكر مواطنون يقطنون بجوار المؤسسة الاستشفائية عن تفاقم الوضع حال تأخر شاحنة رفع النفايات التابعة للبلدية.

وأشار المعنيون إلى أن العيادة متعددة الخدمات بموزاية تقع وسط تجمّع سكني، كما أنها تضم عددا من المصالح، على غرار مصلحة الأمومة والطفولة، مصلحة مكافحة السل، قاعة العلاج اليومي، ومخبرا للتحاليل الطبية، فضلا عن مصلحة الاستعجالات التي تستقطب مواطنين من ثلاث بلديات، بالموازاة أفاد مصدر طبي في حديث للشروق أنه لا ينبغي الاستهانة بمدى خطورة النفايات الطبية الملقاة بالشارع، مؤكدا أنه يجب إخضاع المخلفات الطبية الخاصة بمراكز العلاج مهما كانت بسيطة لتدابير خاصة في التخلص منها تفاديا لأي ضرر يمكن أن يلحق بصحة الإنسان والبيئة على حد سواء .

من جهته أفاد المدير الولائي للصحة جمعي أحمد أن قضية إلقاء النفايات الطبية على مستوى العيادة متعددة الخدمات بموزاية بالشارع سجّلت منذ أسبوعين وتم افتتاح تحقيق فيها من قبل مدير المؤسسة المعنية ومعاقبة المتسببين، في حين تم إصدار تعليمة بمنع إخراج النفايات الطبية خارج أسوار العيادة، وأضاف جمعي أن مديريته متعاقدة مع مؤسسة الردم التقني للنفايات الكائنة بقرواو والتي تختص في رفع المخلفات الطبية على مستوى العيادة متعددة الخدمات بموزاية وعدد من المؤسسات الاستشفائية ومراكز العلاج بالبلدية في حين يُمنع على شاحنة رفع القمامة التابعة للبلدية رفع المخلفات الطبية عدا النفايات الأخرى من ورق ومخلفات المطبخ بالعيادة، مضيفا أن النفايات الطبية تخضع لتدبير خاص قبل التخلص منها حيث توضع في أكياس وحاويات خاصة وتبقى داخل المؤسسة في مكان معين إلى أن يتم رفعها من قبل المؤسسة المعنية.