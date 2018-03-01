قتل 40 شخصاً على الأقل وأصيب 23 آخرون بجروح في تحطم طائرة ركاب بنغلادشية بالقرب من مطار عاصمة نيبال كاتماندو، الاثنين، حسب ما أعلن متحدث باسم الشرطة.
وقال مانوج نيوباين لوكالة فرانس برس: "لقد قتل 31 شخصاً في المكان وتوفي تسعة آخرون في مستشفيين في كاتماندو"، مضيفاً أن 23 شخصا أصيبوا بجروح.
وتحطمت الطائرة التي كانت تقل 71 شخصاً قرب مطار كاتماندو بينما كانت على وشك الهبوط.
وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من ملعب كرة القدم حيث تحطمت الطائرة شرق المدرج في مطار نيبال الدولي.
وحوادث الطائرات معتادة في نيبال ذات الطبيعة الجبلية. وواجهت نيبال عدة كوارث جوية خلال الأعوام الأخيرة، ما شكل ضربة لصناعة السياحة فيها.
ويعود سجلها السيء في السلامة الجوية في مجمله إلى الصيانة غير المناسبة والطيارين قليلي الخبرة والإدارة التي تعد دون المستوى.
وفي مطلع 2016، اصطدمت طائرة من طراز "توين أوتر" بمحرك توربيني بجبل في نيبال ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 23 شخصاً.
وبعد يومين، لقي طياران حتفهما عندما تحطمت طائرة ركاب صغيرة أثناء هبوطها في وسط غرب البلاد.
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كان على متنها 71 شخصاً
40 قتيلاً في تحطم طائرة ركاب بنغلادشية في نيبال
أ ف ب - الشروق أونلاين
قتل 40 شخصاً على الأقل وأصيب 23 آخرون بجروح في تحطم طائرة ركاب بنغلادشية بالقرب من مطار عاصمة نيبال كاتماندو، الاثنين، حسب ما أعلن متحدث باسم الشرطة.
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وقال مانوج نيوباين لوكالة فرانس برس: "لقد قتل 31 شخصاً في المكان وتوفي تسعة آخرون في مستشفيين في كاتماندو"، مضيفاً أن 23 شخصا أصيبوا بجروح.
وتحطمت الطائرة التي كانت تقل 71 شخصاً قرب مطار كاتماندو بينما كانت على وشك الهبوط.
وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من ملعب كرة القدم حيث تحطمت الطائرة شرق المدرج في مطار نيبال الدولي.
وحوادث الطائرات معتادة في نيبال ذات الطبيعة الجبلية. وواجهت نيبال عدة كوارث جوية خلال الأعوام الأخيرة، ما شكل ضربة لصناعة السياحة فيها.
ويعود سجلها السيء في السلامة الجوية في مجمله إلى الصيانة غير المناسبة والطيارين قليلي الخبرة والإدارة التي تعد دون المستوى.
وفي مطلع 2016، اصطدمت طائرة من طراز "توين أوتر" بمحرك توربيني بجبل في نيبال ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 23 شخصاً.
وبعد يومين، لقي طياران حتفهما عندما تحطمت طائرة ركاب صغيرة أثناء هبوطها في وسط غرب البلاد.
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