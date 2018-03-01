أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الاثنين، بأن نحو 511 ألف شخص قتلوا منذ اندلاع الحرب في سوريا قبل أكثر من سبعة أعوام.
وأضاف المرصد الذي يحصي أعداد القتلى من خلال شبكة مصادر داخل سوريا، أنه يعرف هوية أكثر من 350 ألفاً ممن قتلوا، أما باقي الحالات فقد علم بمقتلهم لكنه لا يعرف أسماءهم.
وبدأ الصراع بعد خروج احتجاجات حاشدة يوم 15 مارس من عام 2011، وهو صراع تشارك فيه قوى إقليمية وعالمية وأجبر ملايين الأشخاص، أو أكثر من نصف عدد السكان قبل الحرب، على الفرار من ديارهم.
وأضاف المرصد، أن نحو 85 في المائة من الضحايا مدنيون قتلتهم قوات الحكومة السورية وحلفاؤها.
ومع اقتراب الحرب السورية من عامها الثامن، تستمر المعارك العنيفة في مناطق عدة بينها الغوطة الشرقية قرب العاصمة دمشق وعفرين قرب الحدود التركية.
وقال المرصد، أن بين القتلى المدنيين نحو 20 ألف طفل، وأكثر من 12 ألف امرأة.
وحذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) من أن أطفال سوريا حالياً عرضة للخطر أكثر من أي وقت مضى.
وقالت المنظمة في بيان، الاثنين، إن "النزاع في سوريا استمر بلا هوادة خلال عام 2017، ما أسفر عن مقتل عدد من الأطفال هو الأعلى على الإطلاق، وبنسبة تزيد عن 50 في المائة عن عام 2016".
ويتعرض نحو 3.3 ملايين طفل في سوريا لخطر المتفجرات سواء أكانت الألغام أو الذخائر غير المنفجرة، وفقاً للمنظمة، التي أشارت إلى دمار واسع طال "مرافق تعليمية وطبية" جراء "175 هجوماً" العام الماضي.
وتشهد الأوضاع في سوريا تصعيداً منذ ثلاثة أكثر من ثلاثة أسابيع بعد أن أطلقت قوات النظام هجوماً واسعاً على مدينة الغوطة الشرقية قتل خلاله أكثر من 1150 مدنياً.
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مع اقترابها من عامها الثامن
هذه آخر حصيلة لعدد قتلى الحرب السورية
وكالات - الشروق أونلاين
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الاثنين، بأن نحو 511 ألف شخص قتلوا منذ اندلاع الحرب في سوريا قبل أكثر من سبعة أعوام.
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وأضاف المرصد الذي يحصي أعداد القتلى من خلال شبكة مصادر داخل سوريا، أنه يعرف هوية أكثر من 350 ألفاً ممن قتلوا، أما باقي الحالات فقد علم بمقتلهم لكنه لا يعرف أسماءهم.
وبدأ الصراع بعد خروج احتجاجات حاشدة يوم 15 مارس من عام 2011، وهو صراع تشارك فيه قوى إقليمية وعالمية وأجبر ملايين الأشخاص، أو أكثر من نصف عدد السكان قبل الحرب، على الفرار من ديارهم.
وأضاف المرصد، أن نحو 85 في المائة من الضحايا مدنيون قتلتهم قوات الحكومة السورية وحلفاؤها.
ومع اقتراب الحرب السورية من عامها الثامن، تستمر المعارك العنيفة في مناطق عدة بينها الغوطة الشرقية قرب العاصمة دمشق وعفرين قرب الحدود التركية.
وقال المرصد، أن بين القتلى المدنيين نحو 20 ألف طفل، وأكثر من 12 ألف امرأة.
وحذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) من أن أطفال سوريا حالياً عرضة للخطر أكثر من أي وقت مضى.
وقالت المنظمة في بيان، الاثنين، إن "النزاع في سوريا استمر بلا هوادة خلال عام 2017، ما أسفر عن مقتل عدد من الأطفال هو الأعلى على الإطلاق، وبنسبة تزيد عن 50 في المائة عن عام 2016".
ويتعرض نحو 3.3 ملايين طفل في سوريا لخطر المتفجرات سواء أكانت الألغام أو الذخائر غير المنفجرة، وفقاً للمنظمة، التي أشارت إلى دمار واسع طال "مرافق تعليمية وطبية" جراء "175 هجوماً" العام الماضي.
وتشهد الأوضاع في سوريا تصعيداً منذ ثلاثة أكثر من ثلاثة أسابيع بعد أن أطلقت قوات النظام هجوماً واسعاً على مدينة الغوطة الشرقية قتل خلاله أكثر من 1150 مدنياً.