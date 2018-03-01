فككت فرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة القليعة في ولاية تيبازة، جمعية أشرار مختصة في تزوير وتقليد العملة وطرحها للتداول وكذا السرقة وترويج المؤثرات العقلية وإنشاء وكر للفسق والدعارة.
عملية الإطاحة بأفراد العصابة المتكونة من ستة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 20 و37 سنة من بينهم طالب جامعي وفتاة، جاءت حسب ضابط الشرطة القضائية الملازم الأول عميرة التوفيق، إثر ورود معلومات مساء الأربعاء الماضي تفيد بوجود مسبوق قضائيا "د. ج" 37 سنة، يروج المخدرات بأحياء مدينة القليعة، حيث وضعت خطة محكمة سمحت بتوقيفه وتفتيش منزله حيث عثر على مبلغ مالي مزور يقدر بـ 41 ألف دينار من فئة 2000 دج، 1000 دج، 500 دج و200 دج، بالإضافة إلى التجهيزات المستعملة في عمليات التزوير على غرار جهاز سكانير، جهازي كمبيوتر محمولين، آلتي نسخ، أقراص مهلوسة، قطعة كيف معالج، شفرتين التقطيع، ساطور، كما تم استرجاع جواز سفر مسروق ووصفات طبية مختومة.
وبعد إخضاعه للتحقيق كشف عن هوية شركائه في العصابة الإجرامية، ويتعلق الأمر بثلاثة أشخاص مسبوقين قضائيا في قضايا إجرامية مختلفة وطالب جامعي وفتاة.
وبعد إتمام الإجراءات اللازمة تم تقديم أفراد العصابة أمس أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة بتهم تكوين جمعية أشرار، المتاجرة في المهلوسات، تزوير وتقليد العملة الوطنية، السرقة، حيازة أسلحة بيضاء وإنشاء وكر للفسق والدعارة.
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جامعي وفتاة ضمن شبكة لتزوير العملة والمتاجرة بالمهلوسات
ب. بوجمعة
فككت فرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة القليعة في ولاية تيبازة، جمعية أشرار مختصة في تزوير وتقليد العملة وطرحها للتداول وكذا السرقة وترويج المؤثرات العقلية وإنشاء وكر للفسق والدعارة.
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عملية الإطاحة بأفراد العصابة المتكونة من ستة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 20 و37 سنة من بينهم طالب جامعي وفتاة، جاءت حسب ضابط الشرطة القضائية الملازم الأول عميرة التوفيق، إثر ورود معلومات مساء الأربعاء الماضي تفيد بوجود مسبوق قضائيا "د. ج" 37 سنة، يروج المخدرات بأحياء مدينة القليعة، حيث وضعت خطة محكمة سمحت بتوقيفه وتفتيش منزله حيث عثر على مبلغ مالي مزور يقدر بـ 41 ألف دينار من فئة 2000 دج، 1000 دج، 500 دج و200 دج، بالإضافة إلى التجهيزات المستعملة في عمليات التزوير على غرار جهاز سكانير، جهازي كمبيوتر محمولين، آلتي نسخ، أقراص مهلوسة، قطعة كيف معالج، شفرتين التقطيع، ساطور، كما تم استرجاع جواز سفر مسروق ووصفات طبية مختومة.
وبعد إخضاعه للتحقيق كشف عن هوية شركائه في العصابة الإجرامية، ويتعلق الأمر بثلاثة أشخاص مسبوقين قضائيا في قضايا إجرامية مختلفة وطالب جامعي وفتاة.
وبعد إتمام الإجراءات اللازمة تم تقديم أفراد العصابة أمس أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة بتهم تكوين جمعية أشرار، المتاجرة في المهلوسات، تزوير وتقليد العملة الوطنية، السرقة، حيازة أسلحة بيضاء وإنشاء وكر للفسق والدعارة.