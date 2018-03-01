70 بالمائة من الروس سينتخبون بوتين

أظهر استطلاع للرأي في روسيا أن نحو 70% من الروس مستعدون لاختيار فلاديمير بوتين رئيسا، في حين حل مرشح الحزب الشيوعي للرئاسة بافل غرودينين في المركز الثاني بنسبة 7% من الأصوات. وتجرى الانتخابات الروسية الأحد القادم، ومع بداية الحملة الانتخابية صار شبه مؤكد أن بوتين سيتوج رئيسا عهدة أخرى حتى 2024، وذلك في ظل غياب مرشح حقيقي بإمكانه منافسته. وفي أواخر ديسمبر الماضي اعتقلت السلطات الروسية زعيم المعارضة أليكسي نافالني لساعات خلال مظاهرات تدعو إلى مقاطعة انتخابات الرئاسة قبل أن تفرج عنه لاحقا، وذلك بعد منعه من الترشح، وهو الذي يعتبر من أبرز الأسماء التي تعارض بوتين.

وكان بوتين -الذي وصل إلى السلطة عام 2000- أعلن ترشحه لعهدة رئاسية رابعة. وفي حال فوزه سيبقى على رأس البلاد حتى 2024، وسيصبح الرئيس الذي بقي في هذا المنصب أطول مدة بعد جوزيف ستالين. وفي وقت سابق، ذكر معهد ليفادا المستقل أن التحدي الرئيسي للمرشح بوتين يمكن أن يكون نسبة المشاركة التي يتوقع أن تكون ضعيفة، حيث أبدى 28% فقط من الروس استعدادهم للإدلاء بأصواتهم في يوم الاقتراع.