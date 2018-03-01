عالجت محكمة الجنح بالبويرة قضية المتهم "ش. ك"، الأحد المتابع من طرف النيابة بجنحة التحرش الجنسي إضرارا بالضحية "ز. و"، التي غابت عن الجلسة.
وتعود وقائع القضية إلى يوم 16 جويلية الفارط حيث جاء المتهم وهو شاب في مقتبل العمر من ولاية المدية على متن سيارة أجرة. وأثناء وصول السيارة إلى أحد المنعرجات بالبويرة قام بوضع يده على يد فتاة كانت تجلس بقربه، ما أثار حفيظة الضحية التي انتابتها نوبة صراخ لتستنجد بالأمن لدى وصول السيارة إلى حاجز شرطة بالبويرة.
المتهم أثناء استجوابه من طرف رئيسة الجلسة أكد أنه لم يتعمد إزعاج الضحية بلمس يدها، بل اعتبر ذلك غير متعمد، لكونه كان متعبا من جراء السفر وتأثير الأدوية التي تناولها خاصة أنه مصاب بمرض عصبي، مضيفا أنه تنقل إلى البويرة لزيارة طبيب الأمراض العصبية.
ممثل النيابة طلب من هيئة المحكمة تسليط عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا في حقه، ومن جهتها قررت رئيسة الجلسة تأجيل النطق بالحكم في القضية إلى غاية 25 مارس الجاري.
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شاب مهدد بالحبس لتحرشه بفتاة في البويرة
فاطمة عكوش
عالجت محكمة الجنح بالبويرة قضية المتهم "ش. ك"، الأحد المتابع من طرف النيابة بجنحة التحرش الجنسي إضرارا بالضحية "ز. و"، التي غابت عن الجلسة.
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وتعود وقائع القضية إلى يوم 16 جويلية الفارط حيث جاء المتهم وهو شاب في مقتبل العمر من ولاية المدية على متن سيارة أجرة. وأثناء وصول السيارة إلى أحد المنعرجات بالبويرة قام بوضع يده على يد فتاة كانت تجلس بقربه، ما أثار حفيظة الضحية التي انتابتها نوبة صراخ لتستنجد بالأمن لدى وصول السيارة إلى حاجز شرطة بالبويرة.
المتهم أثناء استجوابه من طرف رئيسة الجلسة أكد أنه لم يتعمد إزعاج الضحية بلمس يدها، بل اعتبر ذلك غير متعمد، لكونه كان متعبا من جراء السفر وتأثير الأدوية التي تناولها خاصة أنه مصاب بمرض عصبي، مضيفا أنه تنقل إلى البويرة لزيارة طبيب الأمراض العصبية.
ممثل النيابة طلب من هيئة المحكمة تسليط عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا في حقه، ومن جهتها قررت رئيسة الجلسة تأجيل النطق بالحكم في القضية إلى غاية 25 مارس الجاري.