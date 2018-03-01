حجز مخدرات وتوقيف "حراقة" بعدة ولايات

أوقفت مفرزة للجيش، صبيحة الإثنين بمنطقة بني ونيف الحدودية، ولاية بشار، تاجر مخدرات بحوزته 455 كيلوغرام، في حين ضبط عناصر الدرك بتلمسان، كمية أخرى من نفس المادة تقدر بـ 214,225 كيلوغرام.

وأوقفت مفارز للجيش بكل من تمنراست وعين قزام، 3 مهربين وضبطت سلاحا ناريا ونظارة ميدان و4 مركبات رباعية الدفع ومعدات التنقيب عن الذهب، في حين أوقفت مفرزة أخرى ببسكرة، مهربا كان على متن شاحنة محملة بـ 34 قنطارا من المواد الغذائية كانت موجهة للتهريب. كما تم توقيف 41 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وبشار وبسكرة.