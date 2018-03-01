توقيف ليبي أنشأ إمبراطورية لتزوير الوثائق والعملة بالبليدة

date 2018/03/12 views 504 comments 0
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icon-writer نوارة باشوش

صحافية بجريدة الشروق اليومي مختصة بالشؤون الوطنية والأمنية

أوقفت مصالح الدرك للبليدة، رعية ليبية، أنشأ إمبراطورية خاصة لتزوير الوثائق الإدارية والعملة الوطنية والأجنبية... العملية حسب المعلومات المتوفرة، تعود إلى ورود معلومات إلى المجموعة الإقليمية للدرك بالبليدة تفيد بالنشاط المشبوه لأحد الأشخاص، حيث يقوم بتزوير الوثائق الإدارية، والعملة الوطنية والأجنبية.

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وتمكنت الفرقة الإقليمية لدرك بوينان من توقيف الشخص وهو في حالة تلبس، وقد تم تقديمه أمام الجهات الإقليمية المختصة إقليميا، حيث أمر وكيل الجمهورية إيداعه الحبس المؤقت... كما تمكن عناصر الفرقة الإقليمية لدرك الأربعاء في إطار مكافحة الإجرام تنفيذا لتعليمات قائد المجموعة الإقليمية لدرك البليدة من الإطاحة بعصابة أشرار تتكون من 4 عناصر تحوز أسلحة بيضاء كانت تعتدي على المواطنين بحي 5 جويلية 1962.

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