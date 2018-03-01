العثور على جثة شاب بالمسيلة

عثر على شاب جثة في المسيلة، مساء الأحد، حسب ما علمته "الشروق" من مصالح الحماية المدنية، فإن الأمر يتعلق بشاب يبلغ من العمر حوالي 16 سنة.

عثر عليه متوفيا بالمخرج الشرقي لعاصمة الولاية مرميا وملقى على ظهره داخل ساقية الري بين مجموعة من الأشجار، تم تحويله نحو مصلحة الحفظ بمستشفى الزهراوي، فيما باشرت مصالح الأمن المختصة تحقيقاتها لمعرفة أسباب وملابسات الوفاة التي تبقى غامضة.