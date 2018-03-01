تمكنت مصالح الشرطة بأمن دائرة بودواو غرب ولاية بومرداس، من حجز قرابة 14 قنطارا من الدجاج الذي تم ذبحه دون رقابة الطبيب البيطري المختص.
حيث قام عناصر الشرطة أثناء قيامهم بدوريات مراقبة بتوقيف شاحنة كانت محملة بكميات كبيرة من الدجاج، أين طلبوا منه تقديم الوثائق الإدارية الخاصة بالشاحنة مع منحهم شهادة تثبت الحالة الصحية البيطرية للدجاج لمعرفة ما إذا تم ذبح هذه اللحوم البيضاء في ظروف صحية أم لا، ليصرح صاحب الشاحنة أنه لا يحوز على تلك الشهادة، وأن الدجاج المحمل تم ذبحه عند شخص دون عرضه على الطبيب البيطري، كما أقر أنه في عديد من المرات كان يقوم بذبح الدجاج دون عرضه على البيطري ويتم توزيعه على المحلات، ليتم تحويله وحجز تلك الكمية من الدجاج.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما رأيك في قرار رئيس الجمهورية تجميد خوصصة الشركات؟
إيجابي
غير إيجابي
كيف ترى ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
مبادرة جيدة
تنازل عن الشركات لرجال الأعمال
كيف تفسر محافظة الأفلان على المركز الأول في البلديات؟
امتداده الشعبي
ضعف المنافسين
التلاعب بالنتائج
هل تتوقع نسبة مشاركة عالية في الإنتخابات المحلية؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
حتمية
ليس حتمية
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل أنت مع تأجيل امتحان البكالوريا إلى 19 جوان؟
شارك برأيك
البكالوريا بين التأجيل والمصداقية
هل أصاب زطشي بسحبه الثقة من قرباج؟
من يتحمل مسؤولية تقلّص التمثيل الجزائري في الكاف؟
قرار بوتفليقة بشأن خوصصة الشركات.. تصحيح أم إلغاء؟
ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص..خوصصة أم تنازل؟
هل إصلاح الكرة الوطنية بحاجة إلى "ندوات"؟
نتائج المحليات.. بين شبهة التزوير وآثار العزوف الشعبي
مشروع ماجر بالاعتماد على المحليين بين الرغبة والواقع؟
الانتخابات المحلية.. بين هاجس المشاركة وكسر المشهد التقليدي
هل بإمكان ماجر وجماعته قيادة "الخضر" إلى بر الآمان؟
الأكثر تفاعلا
1هكذا استولى محتال "مهبول" على 6 ملايير من سيدة أعمال!
2مكتتبو "عدل 1" بموقع بوينان ينتفضون
3"البوحمرون" يقتل رضيعين والعدوى تصيب أشخاصا ملقّحين
4البوحمرون ينقل الرعب إلى المدارس قبيل عطلة الربيع
5إصابة شرطي خلال توقيف مسلح في مستشفى بباتنة
Français English
الرأي
جمال لعلامي
فسخ ونسخ ومسخ!
محمّد الهادي الحسني
Ou va l’Algérie
جعفر الكناني
دور الطرق الصوفية الجديدة في السياسة الخارجية الأمريكية
محمد بوخطة
بين الرجل والمرأة في عيد المرأة
عبد الحميد عثماني
هل السلفيّة خطرٌ على الاستقرار العام؟!
عثمان سعدي
جميلة بوحيرد في الشعر العربي
جمال لعلامي
بوحمرون الجموفوتيست!
عمار يزلي
ممارسات 8 مارس
محمد حمادي
كرنفال "نصف يوم"!
حبيب راشدين
تأجيل قمة العرب حتى يحضر أمير عكة
الفيديو
نقابة "الزوايا الأشراف".. مواقف صادمة ولا رقابة عليها؟!
دراسة إسبانية: السلاح المغربي موجه نحو الجزائر..!
ترحيب دولي بالقمة المزمع عقدها بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية
هذا ما فعله الشباب الأتراك في يوم المرأة العالمي؟
إمرأة تقفز من الطابق الخامس هربا من الحريق!
ماذا وراء انتشار "البوحمرون" في الجزائر؟!
الكنيست الإسرائيلي يصادق على مشروع قانون لطرد المقدسيين من القدس
الاستثمارات والمطاعم التركية في الجزائر تشهد تزايداً ملحوظاً
جميلة بوحيرد الكتومة.. أنطقها جمال ولد عباس..!
مهندسة مغربية تفوز بلقب ملكة جمال المحجبات العرب 2018
حجز 14 قنطارا مـن الدجاج ببومرداس
كاهنة.إ
تمكنت مصالح الشرطة بأمن دائرة بودواو غرب ولاية بومرداس، من حجز قرابة 14 قنطارا من الدجاج الذي تم ذبحه دون رقابة الطبيب البيطري المختص.
تغطيات ذات صلة
حجز 14 قنطارا مـن الدجاج ببومرداس
العثور على جثة شاب بالمسيلة
توقيف ليبي أنشأ إمبراطورية لتزوير الوثائق والعملة بالبليدة
شاب مهدد بالحبس لتحرشه بفتاة في البويرة
جامعي وفتاة ضمن شبكة لتزوير العملة والمتاجرة بالمهلوسات
حيث قام عناصر الشرطة أثناء قيامهم بدوريات مراقبة بتوقيف شاحنة كانت محملة بكميات كبيرة من الدجاج، أين طلبوا منه تقديم الوثائق الإدارية الخاصة بالشاحنة مع منحهم شهادة تثبت الحالة الصحية البيطرية للدجاج لمعرفة ما إذا تم ذبح هذه اللحوم البيضاء في ظروف صحية أم لا، ليصرح صاحب الشاحنة أنه لا يحوز على تلك الشهادة، وأن الدجاج المحمل تم ذبحه عند شخص دون عرضه على الطبيب البيطري، كما أقر أنه في عديد من المرات كان يقوم بذبح الدجاج دون عرضه على البيطري ويتم توزيعه على المحلات، ليتم تحويله وحجز تلك الكمية من الدجاج.