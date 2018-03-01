حجز 14 قنطارا مـن الدجاج ببومرداس

تمكنت مصالح الشرطة بأمن دائرة بودواو غرب ولاية بومرداس، من حجز قرابة 14 قنطارا من الدجاج الذي تم ذبحه دون رقابة الطبيب البيطري المختص.

حيث قام عناصر الشرطة أثناء قيامهم بدوريات مراقبة بتوقيف شاحنة كانت محملة بكميات كبيرة من الدجاج، أين طلبوا منه تقديم الوثائق الإدارية الخاصة بالشاحنة مع منحهم شهادة تثبت الحالة الصحية البيطرية للدجاج لمعرفة ما إذا تم ذبح هذه اللحوم البيضاء في ظروف صحية أم لا، ليصرح صاحب الشاحنة أنه لا يحوز على تلك الشهادة، وأن الدجاج المحمل تم ذبحه عند شخص دون عرضه على الطبيب البيطري، كما أقر أنه في عديد من المرات كان يقوم بذبح الدجاج دون عرضه على البيطري ويتم توزيعه على المحلات، ليتم تحويله وحجز تلك الكمية من الدجاج.