خلال زيارة رئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي للجزائر.. هامل: "الأفريبول" ستكون أداة حاسمة لمواجهة الجريمة

جدد اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني، رئيس منظمة أفريبول الإثنين التزامه بالتأكيد على أهمية آلية الافريبول كأداة حاسمة في مجال التعاون الدولي والإقليمي، للتصدي للجريمة بكل أشكالها، فيما أشاد موسى محمد فقي، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، بجهود رئيس منظمة الأفريبول، في تجسيد خارطة طريق هذه الآلية، لاسيما في شقها المرتبط بالتكوين وإعداد الكفاءات، والرفع من قدرات منتسبي الشرطة الافريقية.

استقبل اللواء هامل، رئيس آلية الأفريبول، أمس حسب بيان المديرية العامة، موسى محمد فقي، رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي والوفد المرافق له، بحضور إسماعيل شرقي، محافظ السلم والأمن للاتحاد الإفريقي، بمقر الأفريبول ببن عكنون بالعاصمة.

وخلال اللقاء يضيف البيان، تم تناول سبل ترقية التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون الإفريقي، لمواجهة التحديات والتهديدات الأمنية التي تعرفها القارة الإفريقية لاسيما الجريمة المنظمة العابرة للحدود، الجريمة السيبرانية، خدمة لأمن المواطن وحماية الممتلكات.

وقام رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، خلال زيارته، رفقة رئيس الأفريبول بالاطلاع على مختلف مكاتب وتجهيزات مقر الأفريبول، حيث استمع لشروحات وافية، كما تابع عرضا مفصلا حول نظام الاتصال (AFSICOM) المصمم من قبل خبراء الأمن، الذي هو محل دورة تكوينية لمنتسبي شرطة الدول الأعضاء، من 11 إلى 15 مارس 2018، بهدف إثراء المعرفة وتبادل الخبرات.

بالمناسبة، أعرب رئيس منظمة أفريبول، المدير العام للأمن الوطني، عن التزامه بالتأكيد عبر المحافل الدولية بأهمية آلية الافريبول كأداة حاسمة في مجال التعاون الدولي والإقليمي، للتصدي للجريمة، والمواصلة على تجسيد مخطط عمل منظمة التعاون الشرطي الإفريقي أفريبول، وتعزيز مجالات تبادل الخبرات، واستخدام التكنولوجيات الحديثة،على غرار نظام الاتصال المستحدث المصمم من قبل خبراء الأمن.

من جهته، أشاد موسى محمد فقي، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، بجهود رئيس منظمة الأفريبول، في تجسيد خارطة طريق هذه الآلية، لاسيما في شقها المرتبط بالتكوين وإعداد الكفاءات، والرفع من قدرات منتسبي الشرطة الإفريقية، حتى تقوم بعملها على أحسن صورة في مجال تحقيق أمن المواطن وحماية الممتلكات، مؤكدا على أهمية التعاون بالنظر للتحديات الأمنية بالقارة الإفريقية.