كشف الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك عبد المؤمن ولد قدور عن توقيع اتفاقية رعاية صحية لعائلات موظفي الشركة، ستضمن لهم 80 بالمائة من العلاج لأي مرض كان وفي اي مستشفى يختارونه.
وقال ولد قدور في لقاء مع عمال قاعدة الحياة "أوهانت" (120 كيلومتر شمال ان أمناس، إن الشركة وقعت على اتفاقية جديدة تمكن أفراد عائلات المؤمنين في شركة سوناطراك من العلاج بنسبة 80 بالمائة على عاتق سوناطراك و20 بالمائة المتبقية من اقتطاعات الموظف.
ووفق المتحدث فإن اتفاقية "le tiers payant" ستمكن ذوي حقوق موظفي سوناطراك من علاج مختلف الأمراض والرعاية الصحية في أي مستشفى أو مصحة يختارها المريض.
وعلق ولد قدور على ذلك بالقول "نريد ان يكون لنا عمال في صحة جيدة ونحن نريد حماية الموظفين بعد انهاء مشكل التقاعد التكميلي". وبحسب ولد قدور فإن الاستراتيجية الجديدة للشركة غلى غاية 2030 والتنظيم الجديد لها قد شارف على الانتهاء، موضحا انها تقوم على أساس نظرة بعيدة المدى وتحسن من اداء سوناطراك.
وأكد ولد قدور أنه لم يأت إلى الشركة لتنحية فلان وتنصيب زعلان في المناصب، بل الهدف الأساسي هو تطوير استراتيجية للشركة على المدى الطويل، وحينها الكفاءات ستبرز لوحدها إلى السطح.
وأعطى الرئيس المدير العام لسوناطراك، في الحقل الغازي تينهرت، إشارة انطلاق مشروع ضخم لربط نحو 50 بئرا غازية بمصنع معالجة الغاز الطبيعي، من شأنه أن يضمن التزويد بالغاز الطبيعي بمناطق الجنوب الشرقي إلى غاية 2040، بكلفة مالية اجمالية تقدر بنحو 2700 مليار سنتيم (ما يقارب 250 مليون دولار).
وبحسب مسؤولي سوناطراك فإن هذا المشروع يتضمن ربط 50 بئرا في حوض تينهرت وتجميعها إلى مصنع المعالج بمنطقة أوهانت الذي تقدر طاقته الحالية بنحو 5 مليون متر مكعب من الغاز يوميا، وسترتفع مع انتهاء المشروع بعد 20 شهرا من الآن إلى نحو 15 مليون متر مكعب يوميا، على أن تبلغ الطاقة الانتاحية للحقل 20 مليون متر مكعب في آفاق 2022.
وبلغت التكلفة الاجمالية للمشروع حسب مسؤولي سوناطراك 27 مليار دنيار (2700 مليار سنتيم)، وهو ما يعادل نحو 250 مليون دولار أمريكي.
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حسان حويشة
صحافي بجريدة الشروق اليومي، متابع للشؤون الإقتصادية والوطنية
كشف الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك عبد المؤمن ولد قدور عن توقيع اتفاقية رعاية صحية لعائلات موظفي الشركة، ستضمن لهم 80 بالمائة من العلاج لأي مرض كان وفي اي مستشفى يختارونه.
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وقال ولد قدور في لقاء مع عمال قاعدة الحياة "أوهانت" (120 كيلومتر شمال ان أمناس، إن الشركة وقعت على اتفاقية جديدة تمكن أفراد عائلات المؤمنين في شركة سوناطراك من العلاج بنسبة 80 بالمائة على عاتق سوناطراك و20 بالمائة المتبقية من اقتطاعات الموظف.
ووفق المتحدث فإن اتفاقية "le tiers payant" ستمكن ذوي حقوق موظفي سوناطراك من علاج مختلف الأمراض والرعاية الصحية في أي مستشفى أو مصحة يختارها المريض.
وعلق ولد قدور على ذلك بالقول "نريد ان يكون لنا عمال في صحة جيدة ونحن نريد حماية الموظفين بعد انهاء مشكل التقاعد التكميلي". وبحسب ولد قدور فإن الاستراتيجية الجديدة للشركة غلى غاية 2030 والتنظيم الجديد لها قد شارف على الانتهاء، موضحا انها تقوم على أساس نظرة بعيدة المدى وتحسن من اداء سوناطراك.
وأكد ولد قدور أنه لم يأت إلى الشركة لتنحية فلان وتنصيب زعلان في المناصب، بل الهدف الأساسي هو تطوير استراتيجية للشركة على المدى الطويل، وحينها الكفاءات ستبرز لوحدها إلى السطح.
وأعطى الرئيس المدير العام لسوناطراك، في الحقل الغازي تينهرت، إشارة انطلاق مشروع ضخم لربط نحو 50 بئرا غازية بمصنع معالجة الغاز الطبيعي، من شأنه أن يضمن التزويد بالغاز الطبيعي بمناطق الجنوب الشرقي إلى غاية 2040، بكلفة مالية اجمالية تقدر بنحو 2700 مليار سنتيم (ما يقارب 250 مليون دولار).
وبحسب مسؤولي سوناطراك فإن هذا المشروع يتضمن ربط 50 بئرا في حوض تينهرت وتجميعها إلى مصنع المعالج بمنطقة أوهانت الذي تقدر طاقته الحالية بنحو 5 مليون متر مكعب من الغاز يوميا، وسترتفع مع انتهاء المشروع بعد 20 شهرا من الآن إلى نحو 15 مليون متر مكعب يوميا، على أن تبلغ الطاقة الانتاحية للحقل 20 مليون متر مكعب في آفاق 2022.
وبلغت التكلفة الاجمالية للمشروع حسب مسؤولي سوناطراك 27 مليار دنيار (2700 مليار سنتيم)، وهو ما يعادل نحو 250 مليون دولار أمريكي.