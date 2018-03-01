تقدم كبير لعملية "غصن الزيتون" الجيش التركي يطوّق عفرين السورية

أعلن الجيش التركي، الثلاثاء، إنه والفصائل المتحالفة معه من قوات المعارضة السورية طوقوا مدينة عفرين في شمال غرب سوريا، فيما يمثل تقدماً كبيراً للعملية التركية على المقاتلين الأكراد عبر حدود تركيا الجنوبية.

وقال الجيش في بيان، أنه طوق عفرين وسيطر أيضاً على "أراض شديدة الأهمية" في المنطقة.

وجاء في بيان الجيش التركي، أن "القوات المسلحة التركية وقوات الجيش السوري الحر، فتحت ممراً لتسهيل خروج آمن للمدنيين من مدينة عفرين، بعد أن تم تطويق مركز المدينة".

وأشار البيان إلى "تحييد 3393 مسلحاً منذ بدء العملية، وأكد أن العملية مستمرة في اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان عدم إلحاق الضرر بالمدنيين والأبرياء من أهالي المنطقة".

بدوره، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الثلاثاء، إن الجيش التركي وحلفاءه من المعارضين السوريين يطوقون عفرين وبلدة قريبة و90 قرية، مؤكداً بيان الجيش التركي بأنه طوق المنطقة.

وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد، إن الطريق الوحيد للخروج من المنطقة أصبح في نطاق النيران التركية ومن ثم لا يمكن المرور به.

وأضاف أن 700 ألف شخص محاصرون الآن.

من جانبها، قالت وحدات حماية الشعب الكردية السورية، إن القوات التركية تقصف جميع الطرق المؤدية إلى عفرين، لكنها نفت صحة بيان للجيش التركي عن تطويق المدينة ووصفته بأنه دعاية.

وقال نوري محمود المتحدث باسم وحدات حماية الشعب لوكالة رويترز للأنباء، إنه ما من سبيل للذهاب إلى عفرين، مشيراً إلى أن كل الطرق تشهد قصفاً من جانب تركيا.

ورداً على سؤال عن بيان الجيش التركي الذي أشار إلى تطويق المدينة قال محمود، إن عفرين محاصرة منذ فترة طويلة "من جميع الجهات". وأضاف أن تركيا تنشر أخباراً كاذبة لأغراض معنوية.

وكان متحدث باسم الحكومة التركية قال، الاثنين، إن الجيش سيطر على أكثر من نصف المنطقة وتعهد بتطهير عفرين من المتمردين.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي، إن القوات التركية حاصرت عفرين واقتربت من وسطها ولكن متحدثاً باسم وحدات حماية الشعب نفى ذلك لاحقاً وقال إن المناطق التي تزعم تركيا السيطرة عليها ما زالت تشهد معارك.

وشن الجيش التركي عمليته "غصن الزيتون" في سوريا قبل شهرين تقريباً، لإبعاد وحدات حماية الشعب الكردية السورية عن الحدود التركية. وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب جماعة إرهابية وامتداداً لحزب العمال الكردستاني المحظور الذي يخوض تمرداً ضد الدولة التركية منذ عقود.