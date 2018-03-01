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ما رأيك في قرار رئيس الجمهورية تجميد خوصصة الشركات؟

تنازل عن الشركات لرجال الأعمال

كيف ترى ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟

كيف تفسر محافظة الأفلان على المركز الأول في البلديات؟