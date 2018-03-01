600 نشاط و100 ألف مشارك في 2017... مدير المعهد الثقافي الفرنسي يكشف: دومنيك دوفيلبان في الجزائر نهاية الشهر وجوليان ليبرز لتقديم أكبر "QUIZ"

سيحل الوزير الأول الفرنسي السابق دومينيك دوفيلبان والمنشط التلفزيوني المعروف جوليان ليبرز والروائي جون ماري لاكلافونتان بالجزائر بداية من الأسبوع القادم ضمن فعاليات "الربيع الفرانكوفوني وفن التغذية والطبخ والأسبوع الفرانكوفوني" التي ينظمها المعهد الثقافي الفرنسي بالجزائر في إطار برنامجه لسنة 2018.

وقال غريغور ترومل المدير الجديد للمعهد إنّ الأسبوع الفرانكوفوني الذي ينطلق اليوم ويستمر حتى الـ25 من الشهر الجاري سيشهد برمجة عدّة نشاطات منوعة بين الأدب والسينما والمسرح.

وأضاف: "يشارك دومنيك دوفيلبان بمحاضرة عنوانها "التوفيق بين الصمت: إعطاء الكلمة للسلام" يقدمها في المدرسة العليا للأعمال في الـ27 مارس الجاري، وكذا الوجه التلفزيوني المعروف جوليان ليبرز ببرنامجه المسابقاتي "الكويز (اللغز)" بقاعة الموقار يوم 20 مارس، وجون ماري لاكلافونتان بمحاضرة عنوانها "منشورات غاليمار والفرانكوفونية"، إضافة إلى لقاء حول "المغامرة الكبيرة للفرنسية" يقدمها ميشال فليتان بلاص".

ولفت إلى أنّ البرنامج يضم المسرح والسينما بعروض عدة منها فيلم "فقط نهاية العالم" لغزافيي دولان و"اليوم القصير جدا" وغيرها، أمّا في المسرح، فستقدم مسرحية "هوغو أبو البنات" لفليب فورجو.

وأكدّ غريغور أنّ فن الطبخ والأكل حاضر في التظاهرة التي تشمل المعاهد الفرنسية الخمسة الموجودة في الجزائر (وهران، تلمسان، عنابة، العاصمة، قسنطينة) ونشاطات أخرى في الموسيقى والحكاية وغيرها.

وعن حصيلة 2017 كشف المتحدث عن تنظيم 600 نشاط عبر المراكز الخمسة الموجودة في الجزائر وبطاقة حضور قدرت بـ 100 ألف شخص.