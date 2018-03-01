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التسجيل النموذجي ينطلق غدا بدالي إبراهيم
هذه تفاصيل الترقوي المدعم ''LPA'' بالعاصمة
تنطلق عبر بلدية دالي إبراهيم بالعاصمة، الأربعاء، عملية التسجيل الخاصة بالمواطنين الراغبين في الاستفادة من سكنات الترقوي المدعم "lpa".
وكشفت مصادر مطلعة لـ''الشروق"، أن رئيس بلدية دالي براهيم تم تبليغه أمس الأول من طرف الوالي المنتدب للشراقة، بعد تلقيه تعليمات من والي العاصمة عبد القادر زوخ بفتح المجال أمام المواطنين الراغبين في الاستفادة من سكنات الترقوي المدعم، والسماح لهم بالتسجيل وإيداع ملفاتهم، حيث تم تخصيص مكتب على مستوى البلدية لاستقبال ملفات سكان البلدية.
وحسب المعلومات المتوفرة لدى "الشروق"، فإنه لم يتم بعد تحديد حصة البلدية من هذه الصيغة السكنية، وتم اختيار دالي إبراهيم كبلدية نموذجية في المرحلة الأولى، ليتم تعميمها على جل بلديات العاصمة لاحقا.
وأضافت ذات المصادر، أن وزارة السكن منحت 2000 حصة من سكنات الترقوي المدعم، حيث تعكف مصالح الولاية وكذا مديرية السكن على تحديد "كوطة" كل بلدية وتوزيعها على 57 بلدية، حيث سيتم الاعتماد على عدد الملفات المودعة وكذا عدد قاطني البلدية "معيار النسمة''، ناهيك عن الكوطة الممنوحة لكل بلدية من قبل ولاية الجزائر في إطار السكن العمومي الإيجاري وكذا التساهمي، حيث توجد هناك بلديات منحها الوالي "كوطة" أكبر من غيرها من سكنات العمومي الإيجاري.
وفي سياق متصل، فقد وافقت وزارة السكن على تحويل 1800 وحدة من صيغة التساهمي لم يتم توزيعها بسبب نقص العقار، إلى الترقوي المدعم ''lpa".
وتقدر نسبة ولاية الجزائر، بعد جمع 2000 وحدة من صيغة الترقوي المدعم، وكذا 1800 وحدة بـ3800 وحدة سيتم توزيعها بعد ما يحدد والي العاصمة المواقع المخصصة لإنجاز سكنات "lpa" الموجهة لأصحاب الدخل الذي يتراوح بين 18 ألفا و105 آلاف دينار، وحسب ذات المصادر، فإن الوالي أعطى تعليمات بتوفير العقار لاحتضان هذه المشاريع والشروع في انجازها في أقرب الآجال.
الناقد - الحراش2018/03/13 على 11:501
لم نفهم شيئا ! هل العاصمة هي دالي ابراهيم فقط ؟