قتل ستة يمنيين وأصيب 30 بجروح في تفجير نفذه انتحاري يقود سيارة مفخخة ضد مقر أمني تابع لقوات مدعومة من الإمارات في مدينة عدن الجنوبية، الثلاثاء، حسب ما أفاد مصدر أمني لوكالة فرانس برس.
وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) الهجوم في حسابه على تطبيق تلغرام. وأكد أن الهجوم انتحاري نفذه أحد عناصره.
واستهدف الهجوم مقر قوات "الحزام الأمني" في منطقة الدرين شمال عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة المعترف بها منذ سيطرة المتمردين الحوثيين على صنعاء في سبتمبر 2014.
وتعرض المقر الأمني الذي يضم مخزناً للأغذية، إلى تدمير كامل، حسب مصور فرانس برس، بينما التهمت النيران عدداً من السيارات التي كانت متوقفة أمامه.
وقال المصدر الأمني، أن عدداً من ضحايا الهجوم يعملون في مطبخ داخل المقر الأمني، بينما أن ضحايا آخرين هم من المارة.
ويشهد اليمن منذ 2014 نزاعاً دامياً بين المتمردين الحوثيين والقوات الحكومية. وشهد النزاع تصعيداً مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري في مارس 2015 بعدما تمكن الحوثيون من السيطرة على مناطق واسعة في أفقر دول شبه الجزيرة العربية.
وينتشر المسلحون الجهاديون في اليمن منذ عقدين، واغتنموا الفوضى الناجمة عن الحرب بين الحكومة والمتمردين لتعزيز مواقعهم خلال السنوات الأخيرة خصوصاً في جنوب البلاد، وشنوا هجمات انتحارية ضد مواقع أمنية في عدن ومناطق أخرى.
وفي فيفري الماضي استهدف هجوم انتحاري مزدوج تبناه تنظيم "داعش" مقر قوات مكافحة الإرهاب التابعة للحكومة في عدن، ما أدى إلى مقتل 12 شخصاً بينهم امرأة وأطفالها الثلاثة كانوا في الموقع لحظة وقوع التفجير.
وقوات "الحزام الأمني" مدعومة من الإمارات، الشريك الرئيسي للسعودية في التحالف العسكري في هذا البلد، وهي قوة نافذة في الجنوب اليمني تقاتل الحوثيين إلى جانب القوات الحكومية الرسمية.
وشهدت عدن في جانفي اشتباكات دامية بين قوات "الحزام الأمني" والقوات الحكومية على خلفية مطالبة مجموعة انفصالية جنوبية بتغييرات حكومية. وتدعم قوات "الحزام الأمني" المجموعة الانفصالية هذه.
ونجحت جهود الوساطة التي قامت بها السعودية والإمارات في إقناع قوات "الحزام الأمني" المؤيدة للانفصاليين برفع حصار فرضته على المقر الرئاسي وتسليم ثلاثة معسكرات للقوات الحكومية.
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استهدف قوات يمنية مدعومة من الإمارات
ستة قتلى في هجوم انتحاري لـ"داعش" في عدن
وكالات - الشروق أونلاين
قتل ستة يمنيين وأصيب 30 بجروح في تفجير نفذه انتحاري يقود سيارة مفخخة ضد مقر أمني تابع لقوات مدعومة من الإمارات في مدينة عدن الجنوبية، الثلاثاء، حسب ما أفاد مصدر أمني لوكالة فرانس برس.
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ستة قتلى في هجوم انتحاري لـ"داعش" في عدن
وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) الهجوم في حسابه على تطبيق تلغرام. وأكد أن الهجوم انتحاري نفذه أحد عناصره.
واستهدف الهجوم مقر قوات "الحزام الأمني" في منطقة الدرين شمال عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة المعترف بها منذ سيطرة المتمردين الحوثيين على صنعاء في سبتمبر 2014.
وتعرض المقر الأمني الذي يضم مخزناً للأغذية، إلى تدمير كامل، حسب مصور فرانس برس، بينما التهمت النيران عدداً من السيارات التي كانت متوقفة أمامه.
وقال المصدر الأمني، أن عدداً من ضحايا الهجوم يعملون في مطبخ داخل المقر الأمني، بينما أن ضحايا آخرين هم من المارة.
ويشهد اليمن منذ 2014 نزاعاً دامياً بين المتمردين الحوثيين والقوات الحكومية. وشهد النزاع تصعيداً مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري في مارس 2015 بعدما تمكن الحوثيون من السيطرة على مناطق واسعة في أفقر دول شبه الجزيرة العربية.
وينتشر المسلحون الجهاديون في اليمن منذ عقدين، واغتنموا الفوضى الناجمة عن الحرب بين الحكومة والمتمردين لتعزيز مواقعهم خلال السنوات الأخيرة خصوصاً في جنوب البلاد، وشنوا هجمات انتحارية ضد مواقع أمنية في عدن ومناطق أخرى.
وفي فيفري الماضي استهدف هجوم انتحاري مزدوج تبناه تنظيم "داعش" مقر قوات مكافحة الإرهاب التابعة للحكومة في عدن، ما أدى إلى مقتل 12 شخصاً بينهم امرأة وأطفالها الثلاثة كانوا في الموقع لحظة وقوع التفجير.
وقوات "الحزام الأمني" مدعومة من الإمارات، الشريك الرئيسي للسعودية في التحالف العسكري في هذا البلد، وهي قوة نافذة في الجنوب اليمني تقاتل الحوثيين إلى جانب القوات الحكومية الرسمية.
وشهدت عدن في جانفي اشتباكات دامية بين قوات "الحزام الأمني" والقوات الحكومية على خلفية مطالبة مجموعة انفصالية جنوبية بتغييرات حكومية. وتدعم قوات "الحزام الأمني" المجموعة الانفصالية هذه.
ونجحت جهود الوساطة التي قامت بها السعودية والإمارات في إقناع قوات "الحزام الأمني" المؤيدة للانفصاليين برفع حصار فرضته على المقر الرئاسي وتسليم ثلاثة معسكرات للقوات الحكومية.