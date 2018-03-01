ضبط مسدس كلاشنيكوف وذخيرة توقيف 34 مهربا جنوب البلاد

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، الإثنين، بكل من تمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار، أربعة وثلاثون (34) مهربا وضبطت مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة وشاحنة ومركبتين (02) رباعيتي الدفع و(3000) لتر من الوقود و(12) مطرقة ضغط و(09) أجهزة كشف عن المعادن و(05) مولدات كهربائية، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني شخصا بحوزته مسدسا آليا بباتنة، حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

من جهة أخرى، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني بكل من بتندوف وتلمسان، أربعة (04) تجار مخدرات ضُبط بحوزتهم (9,330) كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما أوقفت مفرزة أخرى بورقلة، مهربين (02) بحوزتهما (2518) وحدة من مادة التبغ. كما تم توقيف (06) مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بكل من أدرار وغرداية.