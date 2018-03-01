يبدأ وزير الداخلية الفرنسي، جيرار كولومب، الأربعاء، زيارة إلى الجزائر في إطار جولة إفريقية تدوم أربعة أيام تمتد إلى غاية 18 مارس 2018، حيث سيعرّج على النيجر، حسب ما أوردته وزارة الداخلية الفرنسية.
وذكر بيان لوزارة الداخلية الفرنسية، فإن وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي سيكون في استقبال نظيره الفرنسي، حيث سيفتتحان اجتماع المحافظين الفرنسيين والولاة الجزائريين، "شهادة حول التنسيق الجزائري الفرنسي الوثيق في الحكم والتسيير".
وخلال الزيارة سيلتقي كولومب، الوزير الأول، أحمد أويحيى، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، ويجري معهم محادثات تتمحور أساسا حول مواضيع "بعث الشراكة الوثيقة التي تجمع البلدين، لاسيما في القضايا الأمنية ومكافحة الإرهاب وملف الهجرة"، حسب وزارة الداخلية الفرنسية.
وبعد لقائه بالمسؤولين الجزائريين سيتوجه وزير الداخلية الفرنسي إلى النيجر، أين يشارك في اجتماع وزراء الداخلية والخارجية لتنسيق مكافحة الشبكات المتاجرة بالمهاجرين.
ومن المرتقب أن يشارك في هذا الاجتماع وزراء داخلية وخارجية التشاد ومالي وبوركينافاسو وموريتانيا وكوت ديفوار وغينيا والسنغال وليبيا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، بالإضافة إلى النيجر وفرنسا.
و"يدخل هذا اللقاء ضمن الاستمرار في العمل الدولي الذي تقوم به فرنسا لمكافحة ظاهرة الهجرة السرية والتي بدأت بقمة الاليزيه في أوت 2017 ثم قمة الاتحاد الإفريقي- الاتحاد الأوربي في نوفمبر من نفس السنة" - يقول بيان وزارة الداخلية الفرنسية-.
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ملفات أمنية في أجندة زيارة كولومب للجزائر
محمد لهوازي
صحافي بموقع الشروق أونلاين ، متابع للشأن السياسي والوطني
يبدأ وزير الداخلية الفرنسي، جيرار كولومب، الأربعاء، زيارة إلى الجزائر في إطار جولة إفريقية تدوم أربعة أيام تمتد إلى غاية 18 مارس 2018، حيث سيعرّج على النيجر، حسب ما أوردته وزارة الداخلية الفرنسية.
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وذكر بيان لوزارة الداخلية الفرنسية، فإن وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي سيكون في استقبال نظيره الفرنسي، حيث سيفتتحان اجتماع المحافظين الفرنسيين والولاة الجزائريين، "شهادة حول التنسيق الجزائري الفرنسي الوثيق في الحكم والتسيير".
وخلال الزيارة سيلتقي كولومب، الوزير الأول، أحمد أويحيى، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، ويجري معهم محادثات تتمحور أساسا حول مواضيع "بعث الشراكة الوثيقة التي تجمع البلدين، لاسيما في القضايا الأمنية ومكافحة الإرهاب وملف الهجرة"، حسب وزارة الداخلية الفرنسية.
وبعد لقائه بالمسؤولين الجزائريين سيتوجه وزير الداخلية الفرنسي إلى النيجر، أين يشارك في اجتماع وزراء الداخلية والخارجية لتنسيق مكافحة الشبكات المتاجرة بالمهاجرين.
ومن المرتقب أن يشارك في هذا الاجتماع وزراء داخلية وخارجية التشاد ومالي وبوركينافاسو وموريتانيا وكوت ديفوار وغينيا والسنغال وليبيا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، بالإضافة إلى النيجر وفرنسا.
و"يدخل هذا اللقاء ضمن الاستمرار في العمل الدولي الذي تقوم به فرنسا لمكافحة ظاهرة الهجرة السرية والتي بدأت بقمة الاليزيه في أوت 2017 ثم قمة الاتحاد الإفريقي- الاتحاد الأوربي في نوفمبر من نفس السنة" - يقول بيان وزارة الداخلية الفرنسية-.