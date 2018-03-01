عيّن مكانه مايك بومبيو ترامب يقيل وزير الخارجية تيلرسون

أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزير الخارجية ريكس تيلرسون، وعيّن بدلاً منه مدير وكالة المخابرات المركزية (سي آي أيه)، مايك بومبيو.

وجاء هذا الإعلان في تغريدة لترامب على موقع تويتر، الثلاثاء، شكر فيها تيلرسون على خدماته.

كما أعلن ترامب عن تعيين جينا هاسبل نائب بومبيو لتكون المديرة الجديدة للمخابرات المركزية.

وقال ترامب في تغريدته: "مايك بومبيو مدير المخابرات المركزية سيصبح وزير خارجيتنا الجديد. سيقوم بعمل رائع! شكراً لريكس تيلرسون على خدماته! جينا هاسبل ستصبح المديرة الجديدة للمخابرات المركزية وأول امرأة يقع الاختيار عليها لهذا المنصب. تهانيّ للجميع!".

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وتحدث ترامب عن قراره أمام عدسات التلفزيون في حديقة البيت الأبيض وقال: "استحق بومبيو عندما كان مدير 'سي آي أيه' ثناء الحزبين على تعزيزه جمع المعلومات الاستخباراتية وتطويره قدراتنا الهجومية والدفاعية وإقامته علاقات وثيقة مع حلفائنا في أوساط الاستخبارات".

من جهته، عبر بومبيو عن "امتنانه العميق".

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وقال مسؤول أمريكي كبير، أن ترامب أراد تغيير فريقه قبل المفاوضات المرتقبة مع كوريا الشمالية، وذلك لتبرير قرار الإقالة.

وكان تيلرسون وهو مدير سابق لشركة إيكسون موبيل النفطية قد تولى منصب وزير الخارجية منذ ما يزيد عن عام واحد.

وانتشرت تقارير عن خلاف حاد في إدارة ترامب بين الرئيس ووزير خارجيته، في الوقت الذي تواجه فيه الولايات المتحدة عدداً من القضايا الشائكة فيما يتعلق بسياستها الخارجية، ومن بينها كوريا الشمالية وإيران.

وفي أكتوبر الماضي أُجبر تيلرسون على عقد مؤتمر صحفي لنفي تقارير عن أنه يفكر في الاستقالة، ولكنه لم يعلق على تقرير بأنه وصف ترامب بأنه "أخرق" بعد اجتماع في البنتاغون في جويلية الماضي.

وفي الخريف الماضي، قوض ترامب علناً جهود تيلرسون بنشر تغريدة قال فيها إنه "يهدر وقته" في محاولة التفاوض مع كوريا الشمالية.

بومبيو.. الصقر الموالي لترامب

كان مايك بومبيو، المرشح المرجح لتولي حقيبة الخارجية خلفاً لتيلرسون منذ فترة، عضواً جمهورياً متشدداً في الكونغرس الأمريكي قبل أن يعينه ترامب مديراً لـ"سي آي أيه".

وينظر لبومبيو، باعتباره من الموالين لترامب. وقد قلل من شأن المعلومات التي تشير إلى تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية العام الماضي.

ولكن عندما وصل الأمر إلى حد إعلان ترامب تصديقه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في نفيه التدخل في الانتخابات الأمريكية، وقف بومبيو بحزم مؤيداً التقديرات الأمريكية بشأن تدخل موسكو.

ويعتبر بومبيو من صقور التيار المواجه لموسكو، وقد حذر في السابق من أن بوتين زعيم خطر. وكان بومبيو الذي دخل الكونغرس ثلاث مرات عن ولاية كنساس معارضاً شرساً للاتفاق النووي مع إيران الذي أبرمته إدارة الرئيس السابق باراك أوباما. كما أنه من معارضي إغلاق معتقل غوانتانامو.

فبعد زيارته للمعتقل عام 2013 قال: "إن بعض المساجين الذين أعلنوا إضراباً عن الطعام قد زاد وزنهم".

وقد اتهم بومبيو بالإسلاموفوبيا (معاداة المسلمين) بعد تصريحاته عقب هجمات ماراثون بوسطن عام 2013. وكان قد صرح بأن بعض رجال الدين الإسلامي شجعوا على الهجمات الإرهابية.