أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزير الخارجية ريكس تيلرسون، وعيّن بدلاً منه مدير وكالة المخابرات المركزية (سي آي أيه)، مايك بومبيو.
وجاء هذا الإعلان في تغريدة لترامب على موقع تويتر، الثلاثاء، شكر فيها تيلرسون على خدماته.
كما أعلن ترامب عن تعيين جينا هاسبل نائب بومبيو لتكون المديرة الجديدة للمخابرات المركزية.
وقال ترامب في تغريدته: "مايك بومبيو مدير المخابرات المركزية سيصبح وزير خارجيتنا الجديد. سيقوم بعمل رائع! شكراً لريكس تيلرسون على خدماته! جينا هاسبل ستصبح المديرة الجديدة للمخابرات المركزية وأول امرأة يقع الاختيار عليها لهذا المنصب. تهانيّ للجميع!".
تغريدة
وتحدث ترامب عن قراره أمام عدسات التلفزيون في حديقة البيت الأبيض وقال: "استحق بومبيو عندما كان مدير 'سي آي أيه' ثناء الحزبين على تعزيزه جمع المعلومات الاستخباراتية وتطويره قدراتنا الهجومية والدفاعية وإقامته علاقات وثيقة مع حلفائنا في أوساط الاستخبارات".
من جهته، عبر بومبيو عن "امتنانه العميق".
تغريدة
وقال مسؤول أمريكي كبير، أن ترامب أراد تغيير فريقه قبل المفاوضات المرتقبة مع كوريا الشمالية، وذلك لتبرير قرار الإقالة.
وكان تيلرسون وهو مدير سابق لشركة إيكسون موبيل النفطية قد تولى منصب وزير الخارجية منذ ما يزيد عن عام واحد.
وانتشرت تقارير عن خلاف حاد في إدارة ترامب بين الرئيس ووزير خارجيته، في الوقت الذي تواجه فيه الولايات المتحدة عدداً من القضايا الشائكة فيما يتعلق بسياستها الخارجية، ومن بينها كوريا الشمالية وإيران.
وفي أكتوبر الماضي أُجبر تيلرسون على عقد مؤتمر صحفي لنفي تقارير عن أنه يفكر في الاستقالة، ولكنه لم يعلق على تقرير بأنه وصف ترامب بأنه "أخرق" بعد اجتماع في البنتاغون في جويلية الماضي.
وفي الخريف الماضي، قوض ترامب علناً جهود تيلرسون بنشر تغريدة قال فيها إنه "يهدر وقته" في محاولة التفاوض مع كوريا الشمالية.
بومبيو.. الصقر الموالي لترامب
كان مايك بومبيو، المرشح المرجح لتولي حقيبة الخارجية خلفاً لتيلرسون منذ فترة، عضواً جمهورياً متشدداً في الكونغرس الأمريكي قبل أن يعينه ترامب مديراً لـ"سي آي أيه".
وينظر لبومبيو، باعتباره من الموالين لترامب. وقد قلل من شأن المعلومات التي تشير إلى تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية العام الماضي.
ولكن عندما وصل الأمر إلى حد إعلان ترامب تصديقه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في نفيه التدخل في الانتخابات الأمريكية، وقف بومبيو بحزم مؤيداً التقديرات الأمريكية بشأن تدخل موسكو.
ويعتبر بومبيو من صقور التيار المواجه لموسكو، وقد حذر في السابق من أن بوتين زعيم خطر. وكان بومبيو الذي دخل الكونغرس ثلاث مرات عن ولاية كنساس معارضاً شرساً للاتفاق النووي مع إيران الذي أبرمته إدارة الرئيس السابق باراك أوباما. كما أنه من معارضي إغلاق معتقل غوانتانامو.
فبعد زيارته للمعتقل عام 2013 قال: "إن بعض المساجين الذين أعلنوا إضراباً عن الطعام قد زاد وزنهم".
وقد اتهم بومبيو بالإسلاموفوبيا (معاداة المسلمين) بعد تصريحاته عقب هجمات ماراثون بوسطن عام 2013. وكان قد صرح بأن بعض رجال الدين الإسلامي شجعوا على الهجمات الإرهابية.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما رأيك في قرار رئيس الجمهورية تجميد خوصصة الشركات؟
إيجابي
غير إيجابي
كيف ترى ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
مبادرة جيدة
تنازل عن الشركات لرجال الأعمال
كيف تفسر محافظة الأفلان على المركز الأول في البلديات؟
امتداده الشعبي
ضعف المنافسين
التلاعب بالنتائج
هل تتوقع نسبة مشاركة عالية في الإنتخابات المحلية؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
حتمية
ليس حتمية
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل أنت مع تأجيل امتحان البكالوريا إلى 19 جوان؟
شارك برأيك
البكالوريا بين التأجيل والمصداقية
هل أصاب زطشي بسحبه الثقة من قرباج؟
من يتحمل مسؤولية تقلّص التمثيل الجزائري في الكاف؟
قرار بوتفليقة بشأن خوصصة الشركات.. تصحيح أم إلغاء؟
ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص..خوصصة أم تنازل؟
هل إصلاح الكرة الوطنية بحاجة إلى "ندوات"؟
نتائج المحليات.. بين شبهة التزوير وآثار العزوف الشعبي
مشروع ماجر بالاعتماد على المحليين بين الرغبة والواقع؟
الانتخابات المحلية.. بين هاجس المشاركة وكسر المشهد التقليدي
هل بإمكان ماجر وجماعته قيادة "الخضر" إلى بر الآمان؟
الأكثر تفاعلا
1سنرد إذا قصفت أمريكا سوريا
2نجاة رئيس الحكومة الفلسطينية من محاولة اغتيال في غزة
3ممثلة إباحية تريد رد 130 ألف دولار إلى ترامب!
4سنقف مع السعودية إذا تعرضت لعدوان خارجي
5ترامب يقيل وزير الخارجية تيلرسون
Français English
الرأي
سلطان بركاني
عسى أن يكون خيرا
سليم قلالة
قبل فوات الأوان
صالح عوض
المعيار فلسطين
جمال لعلامي
فسخ ونسخ ومسخ!
محمّد الهادي الحسني
Ou va l’Algérie
جعفر الكناني
دور الطرق الصوفية الجديدة في السياسة الخارجية الأمريكية
محمد بوخطة
بين الرجل والمرأة في عيد المرأة
عبد الحميد عثماني
هل السلفيّة خطرٌ على الاستقرار العام؟!
عثمان سعدي
جميلة بوحيرد في الشعر العربي
جمال لعلامي
بوحمرون الجموفوتيست!
الفيديو
الغوطة الشرقية.. مدينة تحت الأنقاض وعالم يتفرج
نقابة "الزوايا الأشراف".. مواقف صادمة ولا رقابة عليها؟!
دراسة إسبانية: السلاح المغربي موجه نحو الجزائر..!
ترحيب دولي بالقمة المزمع عقدها بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية
هذا ما فعله الشباب الأتراك في يوم المرأة العالمي؟
إمرأة تقفز من الطابق الخامس هربا من الحريق!
ماذا وراء انتشار "البوحمرون" في الجزائر؟!
الكنيست الإسرائيلي يصادق على مشروع قانون لطرد المقدسيين من القدس
الاستثمارات والمطاعم التركية في الجزائر تشهد تزايداً ملحوظاً
جميلة بوحيرد الكتومة.. أنطقها جمال ولد عباس..!
عيّن مكانه مايك بومبيو
ترامب يقيل وزير الخارجية تيلرسون
الشروق أونلاين
أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزير الخارجية ريكس تيلرسون، وعيّن بدلاً منه مدير وكالة المخابرات المركزية (سي آي أيه)، مايك بومبيو.
تغطيات ذات صلة
ترامب يقيل وزير الخارجية تيلرسون
سنقف مع السعودية إذا تعرضت لعدوان خارجي
طالبان منفتحة على محادثات سلام
ستة قتلى في هجوم انتحاري لـ"داعش" في عدن
الجيش التركي يطوّق عفرين السورية
وجاء هذا الإعلان في تغريدة لترامب على موقع تويتر، الثلاثاء، شكر فيها تيلرسون على خدماته.
كما أعلن ترامب عن تعيين جينا هاسبل نائب بومبيو لتكون المديرة الجديدة للمخابرات المركزية.
وقال ترامب في تغريدته: "مايك بومبيو مدير المخابرات المركزية سيصبح وزير خارجيتنا الجديد. سيقوم بعمل رائع! شكراً لريكس تيلرسون على خدماته! جينا هاسبل ستصبح المديرة الجديدة للمخابرات المركزية وأول امرأة يقع الاختيار عليها لهذا المنصب. تهانيّ للجميع!".
تغريدة
وتحدث ترامب عن قراره أمام عدسات التلفزيون في حديقة البيت الأبيض وقال: "استحق بومبيو عندما كان مدير 'سي آي أيه' ثناء الحزبين على تعزيزه جمع المعلومات الاستخباراتية وتطويره قدراتنا الهجومية والدفاعية وإقامته علاقات وثيقة مع حلفائنا في أوساط الاستخبارات".
من جهته، عبر بومبيو عن "امتنانه العميق".
تغريدة
وقال مسؤول أمريكي كبير، أن ترامب أراد تغيير فريقه قبل المفاوضات المرتقبة مع كوريا الشمالية، وذلك لتبرير قرار الإقالة.
وكان تيلرسون وهو مدير سابق لشركة إيكسون موبيل النفطية قد تولى منصب وزير الخارجية منذ ما يزيد عن عام واحد.
وانتشرت تقارير عن خلاف حاد في إدارة ترامب بين الرئيس ووزير خارجيته، في الوقت الذي تواجه فيه الولايات المتحدة عدداً من القضايا الشائكة فيما يتعلق بسياستها الخارجية، ومن بينها كوريا الشمالية وإيران.
وفي أكتوبر الماضي أُجبر تيلرسون على عقد مؤتمر صحفي لنفي تقارير عن أنه يفكر في الاستقالة، ولكنه لم يعلق على تقرير بأنه وصف ترامب بأنه "أخرق" بعد اجتماع في البنتاغون في جويلية الماضي.
وفي الخريف الماضي، قوض ترامب علناً جهود تيلرسون بنشر تغريدة قال فيها إنه "يهدر وقته" في محاولة التفاوض مع كوريا الشمالية.
بومبيو.. الصقر الموالي لترامب
كان مايك بومبيو، المرشح المرجح لتولي حقيبة الخارجية خلفاً لتيلرسون منذ فترة، عضواً جمهورياً متشدداً في الكونغرس الأمريكي قبل أن يعينه ترامب مديراً لـ"سي آي أيه".
وينظر لبومبيو، باعتباره من الموالين لترامب. وقد قلل من شأن المعلومات التي تشير إلى تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية العام الماضي.
ولكن عندما وصل الأمر إلى حد إعلان ترامب تصديقه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في نفيه التدخل في الانتخابات الأمريكية، وقف بومبيو بحزم مؤيداً التقديرات الأمريكية بشأن تدخل موسكو.
ويعتبر بومبيو من صقور التيار المواجه لموسكو، وقد حذر في السابق من أن بوتين زعيم خطر. وكان بومبيو الذي دخل الكونغرس ثلاث مرات عن ولاية كنساس معارضاً شرساً للاتفاق النووي مع إيران الذي أبرمته إدارة الرئيس السابق باراك أوباما. كما أنه من معارضي إغلاق معتقل غوانتانامو.
فبعد زيارته للمعتقل عام 2013 قال: "إن بعض المساجين الذين أعلنوا إضراباً عن الطعام قد زاد وزنهم".
وقد اتهم بومبيو بالإسلاموفوبيا (معاداة المسلمين) بعد تصريحاته عقب هجمات ماراثون بوسطن عام 2013. وكان قد صرح بأن بعض رجال الدين الإسلامي شجعوا على الهجمات الإرهابية.