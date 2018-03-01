قيطوني: المصنع الأمريكي للتوربينات سيبدأ الإنتاج في 2019

أكد مصطفى قيطوني وزير الصناعة والمناجم، أن الجزائر تنتج 80.000 ميغاواط من الكهرباء قابلة للارتفاع لنحو 32.000 ميغاواط في حدود 2028 مع تقدير حجم الحاجة السنوية بـ1500 ميغاواط.

وكشف الوزير خلال معاينته مصنع التوربينات بعين ياقوت ولاية باتنة، الإثنين، أن إنتاج الطاقة البديلة والنظيفة المستخدمة للطاقتين الشمسية والريحية تقدر حاليا بـ 400 ميقاواط، غير أنها سترتفع مع المشاريع المنجزة لحدود 20.00 ميغاواط بين آفاق 2025 و2030. وأكد قيطوني أن مصنع التوربينات الغازية المنجز بعين ياقوت بالشراكة مع جينرال الكتريك الأمريكية هو الثالث من نوعه في العالم بعد المصنع الأمريكي بالولايات المتحدة والمصنع الفرنسي ببلفور، سيبدأ الإنتاج خلال السداسي الأول لعام 2019 بخروج توربينين اثنين يشتغلان بالغاز وثالث بالبخار، على أن يتم انتاج ذات الكمية خلال 2020، ومن شأن هذه التوربينات أن تزود محطات النعامة وعين وسارة وجيجل وبسكرة ومستغانم للتكفل بالحاجيات الوطنية من الكهرباء.