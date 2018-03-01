اتهمهما بإبرام صفقة لتغيير قيادة المركزية النقابية سيدي السعيد: حمارنية خائن وتبون تآمر معه ضدي!

اتهم عبد المجيد سيدي السعيد، الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، زميله في المركزية النقابية ومتزعم الحركة التصحيحية، محمد الطيب حمارنية، بقيادة مخطط للإطاحة به بدعم من الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون، واصفا إياه بـ"ناكر الخير" الذي نسي فضله عليه.

وذكرت مصادر من المركزية النقابية حضرت اجتماع اللجنة التنفيذية بوهران صبيحة الثلاثاء، أن سيدي السعيد خصص نحو 50 دقيقة من مداخلته للحديث عن الحركة التصحيحية وخصوصا متزعمها محمد الطيب حمارنية، الذي وصفه بـ"الخائن ونكار الخير" الذي نسي فضل سيدي السعيد الذي كان وراء سطوع نجمه وتعيينه في الثلث الرئاسي بمجلس الأمة، وغيرها من الأفضال.

وتحدث سيدي السعيد عما سماه مخططا انقلابيا قاده محمد الطيب حمارنية بالتنسيق مع الوزير الأول السابق (في إشارة إلى تبون الذي لم يذكره بالاسم) منذ كان في منصبه، مشيرا إلى أن الصفقة التي عقدت بينهما كانت تنص على الإطاحة بسيدي السعيد ليحل حمارنية في مكانه.

وبحسب سيدي السعيد، فإن حمارنية شرع فعلا في تنفيذ المخطط الانقلابي ضده بدعم من الوزير الأول، حيث اتصل بالولايات والنقابيين للتحضير لذلك.

وخلال كلمته أمام الحضور اعترف سيدي السعيد بالظلم الذي تعرض له القيادي في التنظيم وأمين عام الاتحاد الولائي للجزائر، صالح جنوحات، حيث قال في هذا الخصوص: "محمد الطيب حمارنية أراد إقصاء جنوحات من التنظيم، وهو ما رفضته، واليوم سنرد الاعتبار له لأنه تعرض للظلم".

ووفق خصوم سيدي السعيد، فقد حضر العشرات ممن سموهم بـ"الغرباء" عن اللجنة التنفيذية الوطنية للمركزية النقابية، بعد أن عوضوا أكثر من 50 عضوا "مغضوبا عليهم" من طرف سيدي السعيد، ومنهم من شوهد لأول مرة في التنظيم النقابي بحسب ذات المصادر، حيث هتف الحاضرون وجلهم من الوافدين الجدد بحياة سيدي السعيد ورددوا عبارات التأييد والولاء للقيادة الحالية.

وتم إقصاء عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية الوطنية، لكن "الشروق" لم يتسن لها التحقق من أسماء المقصين بعد. وجدد سيدي السعيد دعم المركزية النقابية غير المشروط للرئيس عبد العزيز بوتفليقة وبرنامجه.