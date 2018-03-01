والي العاصمة يجتمع بالولاة المنتدبين والمديرين التنفيذيين والأميار مناقشة ملفات الترقوي المدعم والتحضير لرمضان والمطاعم المدرسية

يجتمع والي العاصمة عبد القادر زوخ الأربعاء بولاة المقاطعات الإدارية الـ 13 وكذا رؤساء البلدية ومختلف المسؤولين، فضلا عن المديرين التنفيذيين التابعين إلى الولاية لمناقشة العديد من القضايا من بينها السكن المدعم وهذا تحضيرا لشهر رمضان المقبل وكذا تحضيرا للدخول الاجتماعي المقبل.

وبحسب المعلومات التي تحوزها ''الشروق'' فإن الاجتماع دعا إليه والي العاصمة عبد القادر زوخ لمناقشة بعض الملفات، من بينها ملف عمليات إعادة الإسكان الماضية وكذا المقبلة فضلا عن إجراءات صيغة السكن الترقوي المدعم "lpa" التي سيشرع نموذجيا فيها ببلدية دالي إبراهيم بأوامر من الوالي وكذا لمناقشة الدخول الاجتماعي المقبل، علاوة عن التحضيرات الخاصة للشهر الكريم، كما سيتطرق إلى ملف المطاعم المدرسية وكيفية إداراتها.

وبحسب مصدر مسؤول فإن الاجتماع سيحضره كافة رؤساء المقاطعات الإدارية الـ13 وجميع المديرين وكذا رؤساء البلديات الـ57، وستخصص الجلسة الأولى لثلاثة محاور أولها مناقشة كيفية تنفيذ برنامج السكن المدعم "آل. بي.ا" بحضور مدير السكن، حيث سيقدم شروحا عن هذه الصيغة الجديدة، فضلا عن اقتراح بعض مواقع الأوعية العقارية، وكيفية صيانة الأقبية، لاسيما بعد عملية الترحيل الأخيرة وكذا بعض الأقبية التي لا يزال السكان يقطنون فيها، وسيتدخل كل من مدير الموارد المائية بوكرشة كمال، بالإضافة إلى تدخل دواوين الترقية والتسيير العقاري وتدخل مديرة ''هيربال''.

كما ستناقش الاستعدادات الخاصة لشهر رمضان والتحضير الدخول الاجتماعي المقبل 2018/2019، خصوصا في بعض الأحياء التي لا تتوفر على مرافق تربوية، حيث سيتدخل مديرو دواوين الترقية والتسيير العقاري ''أوبيجي''، وأوكلت إليهم مهمة بناء هذه المرافق، وفي الأخير سيتطرق إلى المطاعم المدرسية بحضور مديري التربية الثلاثة.