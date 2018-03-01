عبروا عن استيائهم من الوعود المتكررة سكان 7 قرى يغلقون بلدية تاغزوت بالبويرة للمطالبة بالغاز

أقدم سكان 7 قرى تابعة إلى بلدية تاغزوت شرق البويرة، صباح الثلاثاء، على غلق مقر البلدية احتجاجا منهم على غياب شبكة الغاز الطبيعي عن قراهم رغم الوعود المتكررة من طرف المسؤولين، مطالبين بضرورة تجسيد تلك الوعود على أرض الواقع في أقرب الآجال.

وتجمع العشرات من سكان القرى السبع، على غرار معضي وكاف أوعرقوب وتالا بوغلال صباحا أمام مقر البلدية وأغلقوا مداخلها، معبرين عن استيائهم من الوعود المتكررة للمسؤولين حول مطلبهم بتزويد قراهم بشبكة الغاز الطبيعي، حيث بقيت تلك الوعود بحسب السكان مجرد حبر على ورق منذ أمد بعيد، وهو ما أبقى على معاناتهم من البرد الشديد، لاسيما أن من منطقتهم تعتبر من أكثر المناطق صعوبة وقساوة بالولاية، ليجدوا أنفسهم مع كل فصل شتاء مضطرين إلى الاستنجاد بالحطب أو قارورات غاز البوتان التي تعرف ندرة كبيرة وغلاء في أسعارها، فضلا عن خطورتها مثلما حدث منذ أيام بحسبهم حين انفجرت إحداها بمنزل عائلي وخلفت به أضرارا بليغة.

وأضاف المحتجون أن عدة عرائض أرسلوها إلى السلطات المحلية والولائية للنظر في هذا الانشغال، إلا أن القرى بقيت على حالها دون تغيير رغم استفادة عدة قرى بعيدة بالولاية من مشاريع مماثلة، في حين لا تبعد بلديتهم عن عاصمة الولاية إلا بأقل من 12 كلم فقط.

أما مصالح الطاقة بالولاية، فقد أقرت من جهتها بأحقية السكان في مطلبهم، مرجعة السبب إلى عملية التجميد التي مست عدة مشاريع تابعة إلى القطاع، حيث تمتد شبكة تلك القرى بحسبها إلى ما يقارب 40 كلم، وهو مشروع– بحسبها- مكلف ينتظر أن يتم رفع التجميد عنه قريبا ليشرع في إنجازه في أقرب الآجال بما يرفع الغبن عنهم وينهي معاناتهم.