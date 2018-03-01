سيعرف حضور أمين الزاوي وبوباكير وحمادي وغيرهم "الوطن اليوم" تنظم معرض "ربيع القراءة" بحديقة النور بالبرج

تضرب حديقة النور والنسيم بقلب مدينة برج بوعريريج خلال العطلة الربيعية موعدا مع معرض للكتاب هو الأول من نوعه على المستوى الوطني، وذلك من تنظيم منشورات "الوطن اليوم" لمالكها الروائي كمال قرور بالتنسيق مع دار الثقافة لولاية البرج، حيث تفتتح التظاهرة يوم 19 مارس، تزامنا مع ذكرى عيد النصر وتتواصل إلى غاية انتهاء العطلة الربيعية.

أكد عبد المالك رفيس المكلف بالمعارض لدى منشورات "الوطن اليوم"، أن الهدف من إقامة مثل هذه التظاهرات الثقافية هو العمل على توسيع المقروئية لدى فئات واسعة من المجتمع وبخاصة الشباب والطلبة، وفي مقدمة ذلك الاستثمار في مشروع كتاب الجيب الثقافي بحجمه الصغير وسعره الزهيد (200 دينار)، في الوقت الذي سطرت فيه الجهة المنظمة برنامجا للمعارض الولائية، بما في ذلك المعارض الصيفية على طول الساحل الجزائري. وأضاف عبد المالك رفيس أن المعرض ستتخلله بعض النشاطات الثقافية كالبيع بالتوقيع، وقراءات لأدباء وشعراء، منهم أمين الزاوي وعبد العزيز بوباكير وعبد الله حمادي وكفاح جرار وخالد ساحلي وعاشور فني ومحمد لمين بن ربيع وسليمان جوادي واليامين بن تومي وغنية كبير وغيرهم، كما سيعرف حفل الافتتاح حضور شخصيات أدبية وإعلامية على غرار فريدة بلقسام، والطفل محمد عبد الله فرح جلود، بطل تحدي القراءة العربية بدبي 2016، كما سيكون الزوار على موعد مع مشاهدة ملحمة تاريخية للكاتب والمخرج عبد المالك تمهاشت بعنوان "معالم".