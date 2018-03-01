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عن 76 عاماً
وفاة عالم الفيزياء البريطاني ستيفن هوكينغ
توفي، في ساعة مبكرة الأربعاء، عالم الفيزياء البريطاني الشهير ستيفن هوكينغ عن 76 عاماً، حسب ما أعلنت عائلته.
وفي بيان نشرته وكالة أنباء برس أسوسييشن البريطانية، قال أبناء الراحل الثلاثة وهم لوسي وروبرت وتيم: "نشعر بحزن عميق لأن والدنا الحبيب توفي اليوم.. لقد كان عالماً عظيماً ورجلاً استثنائياً سيعيش عمله وإرثه لسنوات طويلة".
وأضافوا: "إقدامه واستمرار تألقه وروح الدعابة التي تحلى بها كانت مصدر إلهام في أنحاء العالم".
وحدثت الوفاة بهدوء في منزل هوكينغ في مدينة كامبردج الجامعية البريطانية، وفقاً لبيان عائلته.
وكان هوكينغ يعاني من التصلب الجانبي الضموري وهو مرض عصبي انتكاسي يصيب الخلايا العصبية الحركية لدى الشخص البالغ وقد تسبب له بالشلل وجعله لا يستطيع التكلم إلا بواسطة جهاز كومبيوتر بصوت اصطناعي تحول إلى سمة مميزة له.
ولم تمنع هذه الإعاقة هوكينغ من أن يصبح أحد أعظم العلماء المعاصرين ويتحدى التوقعات التي لم تكن تمنحه سوى بضع سنوات من الحياة بعد إصابته بالمرض العضال.
وعمل هوكينغ - الذي سعى لتفسير بعض من أعقد الأسئلة عن الحياة - في موضوعات عديدة بدءاً من أصل الكون وحتى احتمال الانتقال عبر الزمن إلى الغموض الذي يكتنف الثقوب السوداء في الفضاء.
وولد هوكينغ في أكسفورد في 8 جانفي 1942 بعد 300 عام بالتمام والكمال على وفاة العالم الشهير غاليليو.
وكان والده، أخصائي الأحياء المتقاعد، قد انتقل مع زوجته للإقامة فيها من لندن هرباً من الغارات الألمانية أثناء الحرب العالمية الثانية.
ونشأ هوكينغ في لندن ومنطقة سانت ألبانز، وبعد أن حصل على درجة أكاديمية في الفيزياء من أكسفورد، انتقل إلى كامبردج لإكمال دراسته في علم الكونيات (الكوزمولوجيا).
وحين كان في سن المراهقة، أحب ركوب الخيل والتجديف. لكنه أصيب بمرض التصلب الجانبي الضموري أثناء دراسته في جامعة كامبردج. وهكذا أصبح مشلولاً بشكل شبه كلي.
وحين كان يستعد للزواج لأول مرة في عام 1964، قدّر الأطباء أنه سيعيش سنتين أو ثلاث سنوات بحد أقصى. لكن المرض تقدم بشكل أبطأ من المتوقع.
ورزق هوكينغ بثلاثة أبناء، وفي عام 1988 أنجز كتابه الذي يحمل عنوان "تاريخ موجز للزمن"، الذي بيعت منه أكثر من 10 ملايين نسخة.
اكتشف هوكينغ الظاهرة التي أصبحت تعرف باسمه "إشعاع هوكينغ"، حيث تصدر الثقوب السوداء أشعة ثم تتلاشى. كما عرف بقدرته الفريدة على تصور الحلول العلمية بدون حسابات أو تجارب.
لكن ربما كانت "نظرية كل شيء"، التي ترجح أن الكون يتطور وفقاً لقوانين محددة، هي أكثر ما جذب الانتباه إليه.
وكان هوكينغ يرى أن البشرية بلا مستقبل إذا لم تتجه للفضاء، وكان يخشى من فنائها نتيجة حرب نووية أو فيروس مستحدث.
وفي عام 2014، أنتج فيلم "نظرية كل شيء"، المبني على قصة حب وحياة هوكينغ. والتقى هوكينغ بالممثل إيدي ريدماين الذي قام بدوره في الفيلم.
https://www.youtube.com/watch?v=HMu5PMpvwXM
المولودي 1 - الجزائر2018/03/14 على 11:111
إن بموت هذا العالم الذي يجمع بين العبقرية و الضلال تعتبر خسارة كبيرة للملحدين الأغبياء الذين تركهم يعيشون على وهم تحقيق نظرية كل شيء و التي يمكن أن يثبت بها عدم و جود إله . أقول أن أفواج الغاشي الجديدة للألحاد الذين يدعون أنهم يؤمنون بالعلم أغبياء لأنهم لا يفهمون العلم و لا واحد من علماء الإلحاد يؤكد فرضية عدم وجود إله و يقولون باحتمال وجود إله أوعدم وجوده و لكنهم يميلون الى فرضيه نفيه ليدعوا الجهلة في غيهم يهمعون و هذا ستيفن نفسه يقول بالحرف الواحد في رده على سؤال لو تحقق السفر عبر الزمن
المولودي 2 - الجزائر2018/03/14 على 11:122
قال أسافر الى المستقبل لأرى تحقق نظرة كل شيء و هذا ليس معناه أن هذه النظرية سوف تؤكد فرضية عدم و جود إله مع العلم أن كل النظريات التي يتداولها علماء الإلحاد للتدليل على الكفر مثل نظرية الأوتار أو نظرية الأكوان المتعددة هم أنفسهم يصفونها بأنها مجرد فرضيات و لا يمكن إثباتها علميا و لو على المدى البعيد و لكن الجهلة يؤمنون بها على أنها حقيقة و أنا أتحدى أي ملحد يذكر لي قولا لعالم يؤكد حقيقة هذه النظريات مع العلم حتى لو ثبتت فليس هذا بدليل لأن خالق الكون الواحد يمكن أن يخلق الأكوان