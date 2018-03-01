احتج عدد من أولياء تلاميذ مدرسة الهادي بوعزيز ببلدية أميه ونسة بولاية الوادي صبيحة، الثلاثاء، وقاموا بإيقاف الدراسة ومنع أبنائهم من دخول قاعات العلم، بسبب ما سموه الحالة المزرية التي آلت إليها الابتدائية.
وتعد أبرز المشاكل التي تتخبط فيها المدرسة الابتدائية سالفة الذكر، تقديم وجبات باردة للتلاميذ، والوضعية المخيفة التي تشهدها المراحيض التي قال أولياء التلاميذ إنها من الممكن أن تسقط على رؤوس أبنائهم في أي لحظة، بالإضافة إلى غياب تهيئة ساحة المدرسة التي نجم عنها تطاير الغبار في الهواء بما يعرض التلاميذ لخطر الأمراض التنفسية. وذكر أحد الأولياء أن الإنارة داخل الأقسام ضعيفة إلى درجة تخوفهم على بصر أبنائهم من الإجهاد الذي قد يضعف من أداء أعينهم، كما اشتكوا من عدم وجود صور للمدرسة، وغياب مكتبة وقاعة للمطالعة، وكذا نقص في معدات التدفئة والمكيفات الهوائية.
وأدى تفاقم المشاكل سالفة الذكر وغيرها، إلى مطالبة هيئة أولياء التلاميذ بزيارة لمدير التربية إلى مدرستهم من أجل تبليغه بانشغالاتهم التي طال أمدها، كما حرروا عريضة مطالب موجهة إلى السلطات المحلية وعلى رأسها والي الوادي، تحوز "الشروق" نسخة منها، طالبوا فيها بحل المشاكل سالفة الذكر، بالإضافة إلى إنجاز قاعة للأساتذة، وبناء حجرات دراسية إضافية، وتزويد المدرسة بأجهزة الإعلام الآلي لتعليم أبنائهم، وتهيئة السكن الوظيفي للمدرسة، وإنجاز دورة مياه خاصة بالأساتذة، وإعادة طلاء الأقسام، وغيرها من المطالب المدونة في نص العريضة سالفة الذكر.
وتجدر الإشارة إلى أن أولياء التلاميذ وأبناءهم، رفعوا لافتات كتب عليها: ''لا حوار لا نقاش.. تهيئة ولا ماكانش'' و''هيئة أولياء التلاميذ تطالب بمدير التربية''، فيما حضر الأمين العام لمديرية التربية الذي وعدهم بزيارة مدير التربية صبيحة اليوم، فيما فتحوا أبواب المدرسة من جديد للتلاميذ، وذكر رئيس هيئة أوليا التلاميذ أنهم سبق أن اتجهوا إلى رئيس الدائرة لطرح انشغالهم ولكنه لم يستقبلهم على حد قولهم.
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على خلفية الوضعية التي آلت إليها المدرسة
أولياء التلاميذ بإميه ونسة بالوادي يحتجون
بديع بكيني
احتج عدد من أولياء تلاميذ مدرسة الهادي بوعزيز ببلدية أميه ونسة بولاية الوادي صبيحة، الثلاثاء، وقاموا بإيقاف الدراسة ومنع أبنائهم من دخول قاعات العلم، بسبب ما سموه الحالة المزرية التي آلت إليها الابتدائية.
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وتعد أبرز المشاكل التي تتخبط فيها المدرسة الابتدائية سالفة الذكر، تقديم وجبات باردة للتلاميذ، والوضعية المخيفة التي تشهدها المراحيض التي قال أولياء التلاميذ إنها من الممكن أن تسقط على رؤوس أبنائهم في أي لحظة، بالإضافة إلى غياب تهيئة ساحة المدرسة التي نجم عنها تطاير الغبار في الهواء بما يعرض التلاميذ لخطر الأمراض التنفسية. وذكر أحد الأولياء أن الإنارة داخل الأقسام ضعيفة إلى درجة تخوفهم على بصر أبنائهم من الإجهاد الذي قد يضعف من أداء أعينهم، كما اشتكوا من عدم وجود صور للمدرسة، وغياب مكتبة وقاعة للمطالعة، وكذا نقص في معدات التدفئة والمكيفات الهوائية.
وأدى تفاقم المشاكل سالفة الذكر وغيرها، إلى مطالبة هيئة أولياء التلاميذ بزيارة لمدير التربية إلى مدرستهم من أجل تبليغه بانشغالاتهم التي طال أمدها، كما حرروا عريضة مطالب موجهة إلى السلطات المحلية وعلى رأسها والي الوادي، تحوز "الشروق" نسخة منها، طالبوا فيها بحل المشاكل سالفة الذكر، بالإضافة إلى إنجاز قاعة للأساتذة، وبناء حجرات دراسية إضافية، وتزويد المدرسة بأجهزة الإعلام الآلي لتعليم أبنائهم، وتهيئة السكن الوظيفي للمدرسة، وإنجاز دورة مياه خاصة بالأساتذة، وإعادة طلاء الأقسام، وغيرها من المطالب المدونة في نص العريضة سالفة الذكر.
وتجدر الإشارة إلى أن أولياء التلاميذ وأبناءهم، رفعوا لافتات كتب عليها: ''لا حوار لا نقاش.. تهيئة ولا ماكانش'' و''هيئة أولياء التلاميذ تطالب بمدير التربية''، فيما حضر الأمين العام لمديرية التربية الذي وعدهم بزيارة مدير التربية صبيحة اليوم، فيما فتحوا أبواب المدرسة من جديد للتلاميذ، وذكر رئيس هيئة أوليا التلاميذ أنهم سبق أن اتجهوا إلى رئيس الدائرة لطرح انشغالهم ولكنه لم يستقبلهم على حد قولهم.