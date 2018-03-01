اتحاد الناشرين العرب يشارك لأول مرة.. مسعودي لـ"الشروق": 50 ناشرا في معرض باريس والجزائر تحضر بجناح مستقل

قال حميدو مسعودي إن الجزائر ستشارك في فعاليات معرض باريس للكتاب المقررة في 16 من الشهر الجاري بجناح خاص يضم 50 ناشرا و عددا من الكتاب والمثقفين الذين سيكونون خلال أيام المعرض في العاصمة الفرنسية لتوقيع كتبهم ولقاء قرائهم.

وأضاف مسعودي لـ"الشروق" أن الجزائر ستشارك كدولة بجناح خاص بها كالمعتاد وليس تحت مضلة اتحاد النشارين العرب الذي قرر المشاركة لأول مرة في صالون باريس للكتاب. وسبق أن صرح الأمين العام للاتحاد بشار شبارو بأن "مشاركة الاتحاد تأتى لنشر الثقافة والأدب العربي، وأيضا تسويق الكتب الحائزة جوائز عربية ودولية، وزيادة مساحة مشاركات دور النشر العربية في المعارض الدولية".

يستضيف معرض باريس للكتاب المرتقب تنظيمه من 16 إلى 19 مارس الجاري روسيا كضيف شرف حيث يرتقب حضور 38 كاتبا من روسيا يقدمون بانوراما الأدب الروسي بما في ذلك التجارب المعاصرة. ووفق برنامج المعرض الذي تحدثت عنه الصحافة الفرنسية، فإن معرض باريس الذي يعقد هذه السنة تحت شعار "كتاب يواجهون العالم" يشهد مشاركة 1200 عارض يمثلون 45 بلدا وبرنامجا ثريا يقوم بتنشيط 800 ندوة وفعالية، وتوقيع ثلاثة آلاف إصدار جديد.

وسيعرف المعرض هذه السنة مشاركة لافتة للناشرين والمهنيين العرب حيث يشارك اتحاد الناشرين العرب لأول مرة كتنظيم مهني بجناح يقوم على التعريف بالكتاب والمثقفين العرب في الغرب وفرنسا إضافة إلى مشاركة كتاب من لبنان، والجزائر، وتونس، ومصر، وسورية، والسعودية، والإمارات، وتونس والمغرب الذي كان ضيف شرف للمعرض العام الماضي.