عبّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أمله في أن يسيطر جيشه وفصائل المعارضة المسلحة السورية المتحالفة معه على مدينة عفرين بالكامل بحلول، مساء الأربعاء.
وأضاف أردوغان في حديث لمسؤولي إدارات محلية في العاصمة أنقرة، أنه يجري إخراج المدنيين من عفرين في سيارات تنقلهم عبر ممر خاص، في الوقت الذي تحقق فيه القوات التركية تقدماً كبيراً أمام المقاتلين الأكراد في هجومها الذي بدأته منذ ما يقرب من شهرين.
وكانت القوات المسلحة التركية قد طوقت المدينة، الثلاثاء.
وبدأت تركيا بمشاركة فصائل سورية معارضة عملية "غصن الزيتون" في 20 جانفي الماضي، في منطقة عفرين شمال غرب سوريا، ضد وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها أنقرة جماعة إرهابية تتبع لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمرداً ضد الدولة التركية منذ عقود، وتصنفه تركيا والاتحاد والأوروبي والولايات المتحدة منظمة إرهابية.
من جهة أخرى، تعهد أردوغان، بسحق المسلحين في شمال العراق قريباً وذلك بعد أن قال وزير خارجيته الأسبوع الماضي، إن أنقرة وبغداد ستشنان هجوماً مشتركاً على المقاتلين الأكراد في العراق.
وقال أردوغان خلال كلمته في أنقرة: "نبحث عن الخلايا الإرهابية في شمال العراق في كل فرصة ممكنة. قريباً سنجهز بقوة على الإرهابيين هناك".
وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو قد قال الأسبوع الماضي، إن تركيا والحكومة المركزية العراقية سيبدآن عملية عسكرية مشتركة ضد المقاتلين الأكراد بعد الانتخابات البرلمانية العراقية المقررة في ماي القادم.
وتوجه الطائرات الحربية التركية بانتظام ضربات إلى حزب العمال الكردستاني المحظور الذي له معسكرات في المناطق الجبلية شمال العراق بالقرب من الحدود مع تركيا.
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أردوغان:
أتمنى أن نسيطر على عفرين بحلول المساء
وكالات - الشروق أونلاين
عبّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أمله في أن يسيطر جيشه وفصائل المعارضة المسلحة السورية المتحالفة معه على مدينة عفرين بالكامل بحلول، مساء الأربعاء.
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وأضاف أردوغان في حديث لمسؤولي إدارات محلية في العاصمة أنقرة، أنه يجري إخراج المدنيين من عفرين في سيارات تنقلهم عبر ممر خاص، في الوقت الذي تحقق فيه القوات التركية تقدماً كبيراً أمام المقاتلين الأكراد في هجومها الذي بدأته منذ ما يقرب من شهرين.
وكانت القوات المسلحة التركية قد طوقت المدينة، الثلاثاء.
وبدأت تركيا بمشاركة فصائل سورية معارضة عملية "غصن الزيتون" في 20 جانفي الماضي، في منطقة عفرين شمال غرب سوريا، ضد وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها أنقرة جماعة إرهابية تتبع لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمرداً ضد الدولة التركية منذ عقود، وتصنفه تركيا والاتحاد والأوروبي والولايات المتحدة منظمة إرهابية.
من جهة أخرى، تعهد أردوغان، بسحق المسلحين في شمال العراق قريباً وذلك بعد أن قال وزير خارجيته الأسبوع الماضي، إن أنقرة وبغداد ستشنان هجوماً مشتركاً على المقاتلين الأكراد في العراق.
وقال أردوغان خلال كلمته في أنقرة: "نبحث عن الخلايا الإرهابية في شمال العراق في كل فرصة ممكنة. قريباً سنجهز بقوة على الإرهابيين هناك".
وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو قد قال الأسبوع الماضي، إن تركيا والحكومة المركزية العراقية سيبدآن عملية عسكرية مشتركة ضد المقاتلين الأكراد بعد الانتخابات البرلمانية العراقية المقررة في ماي القادم.
وتوجه الطائرات الحربية التركية بانتظام ضربات إلى حزب العمال الكردستاني المحظور الذي له معسكرات في المناطق الجبلية شمال العراق بالقرب من الحدود مع تركيا.
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