كشف المدير العام لشركة "سوفيكلي"، سفيان شريخي، أن شركته تنوي تغطية شمال إفريقيا بلوحات ترقيم السيارات، وهذا بعدما أضحت تغطي السوق الجزائرية بنسبة تقارب الـ 100 بالمائة، وتصديرها منتجها إلى عدة بلدان على غرار فرنسا والمغرب وتونس وبلجيكا وبلدان أخرى تقع جنوب الصحراء، مؤكدا أن "سوفيكلي" تنتج حاليا مليوني لوحة ترقيم للسيارات، وتطمح إلى رفع الإنتاج إلى 20 مليون وحدة سنويا.
*وقعتم مؤخرا عقدا مع الشركة الأمريكية ستانلي بلاك آند ديكر علامَ ينص؟
يهدف اتفاق الشراكة الاستراتيجي الذي تبلغ قيمته 10 ملايين دولار، الموقع مع الشركة الأمريكية التي أسست منذ 175 سنة التي تملك 100 مصنع عبر العالم و18 علامة، إلى تسويق تشكيلة واسعة من الأدوات والمعدات الكهربائية المحمولة في السوق الجزائرية تحت علامة "ديوالت"، ستانلي وبلاك آند ديكر الأمريكية، كما تأتي هذه الاتفاقية ضمن رؤية بعيدة المدى لتطوير المؤسسة، بالنظر إلى حجم الطلب الكبير والمٌلِح في السوق الجزائرية، حيث إن الزبائن الجزائريين يطلبون منذ سنوات عديدة أدوات ومعدات كهربائية محمولة أكثر أمانا وجودة، وهو ما سنوفره بفضل شراكتنا مع الشريك الأمريكي، كما أن هذه الشراكة ستفتح آفاقا واعدة نحو إنشاء وحدة لتركيب وتصنيع الأدوات والمعدات الكهربائية المحمولة في الجزائر .
وما جديد وحدة إنتاج لوحات ترقيم السيارات؟
حاليا "سوفيكلي" تنتج مليوني لوحة ترقيم سيارات في السنة، وهي ترافق الدولة في هذا المشروع، وبفضل الخبرة التي اكتسبتها منذ 20 سنة، وتغطيتها أكثر من 90 بالمائة من السوق الوطنية، سنرفع قدرة الإنتاج إلى 20 مليون لوحة ترقيم للسيارات سنويا، ونحن بإمكاننا تغطية شمال إفريقيا بلوحات ترقيم ذات نوعية وبشكل راق وفخم وفق المعايير الدولية، واستراتيجيتنا هي إيصال المنتج إلى أوروبا وفق المقاييس المعمول بها عالميا.
وبخصوص إنتاج المقافل.. ما هي مشاريعكم في هذا المجال؟
تعتبر "سوفيكلي" الصانع الأول للمقافل في الجزائر، نحن حاليا نحاول فهم السوق الجزائرية واحتياجاتها، بالإضافة إلى دراسة النوعية والأسعار، كما أننا شرعنا في التوزيع الجيد لمنتجاتنا، وفي هذه السنة وتحديدا خلال أوت أو سبتمبر المقبلين سنصنع القوالب لإنتاج المقافل بمواد وطنية ومحلية، ولن نستوردها بعد الآن.
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سفيان شريخي المدير العام لشركة سوفيكلي لـ "الشروق":
بإمكاننا تغطية شمال إفريقيا وتسويق لوحات ترقيم السيارات في أوروبا!
حاوره: أحمد عليوة
رئيس القسم المحلي بجريدة الشروق
كشف المدير العام لشركة "سوفيكلي"، سفيان شريخي، أن شركته تنوي تغطية شمال إفريقيا بلوحات ترقيم السيارات، وهذا بعدما أضحت تغطي السوق الجزائرية بنسبة تقارب الـ 100 بالمائة، وتصديرها منتجها إلى عدة بلدان على غرار فرنسا والمغرب وتونس وبلجيكا وبلدان أخرى تقع جنوب الصحراء، مؤكدا أن "سوفيكلي" تنتج حاليا مليوني لوحة ترقيم للسيارات، وتطمح إلى رفع الإنتاج إلى 20 مليون وحدة سنويا.
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*وقعتم مؤخرا عقدا مع الشركة الأمريكية ستانلي بلاك آند ديكر علامَ ينص؟
يهدف اتفاق الشراكة الاستراتيجي الذي تبلغ قيمته 10 ملايين دولار، الموقع مع الشركة الأمريكية التي أسست منذ 175 سنة التي تملك 100 مصنع عبر العالم و18 علامة، إلى تسويق تشكيلة واسعة من الأدوات والمعدات الكهربائية المحمولة في السوق الجزائرية تحت علامة "ديوالت"، ستانلي وبلاك آند ديكر الأمريكية، كما تأتي هذه الاتفاقية ضمن رؤية بعيدة المدى لتطوير المؤسسة، بالنظر إلى حجم الطلب الكبير والمٌلِح في السوق الجزائرية، حيث إن الزبائن الجزائريين يطلبون منذ سنوات عديدة أدوات ومعدات كهربائية محمولة أكثر أمانا وجودة، وهو ما سنوفره بفضل شراكتنا مع الشريك الأمريكي، كما أن هذه الشراكة ستفتح آفاقا واعدة نحو إنشاء وحدة لتركيب وتصنيع الأدوات والمعدات الكهربائية المحمولة في الجزائر .
وما جديد وحدة إنتاج لوحات ترقيم السيارات؟
حاليا "سوفيكلي" تنتج مليوني لوحة ترقيم سيارات في السنة، وهي ترافق الدولة في هذا المشروع، وبفضل الخبرة التي اكتسبتها منذ 20 سنة، وتغطيتها أكثر من 90 بالمائة من السوق الوطنية، سنرفع قدرة الإنتاج إلى 20 مليون لوحة ترقيم للسيارات سنويا، ونحن بإمكاننا تغطية شمال إفريقيا بلوحات ترقيم ذات نوعية وبشكل راق وفخم وفق المعايير الدولية، واستراتيجيتنا هي إيصال المنتج إلى أوروبا وفق المقاييس المعمول بها عالميا.
وبخصوص إنتاج المقافل.. ما هي مشاريعكم في هذا المجال؟
تعتبر "سوفيكلي" الصانع الأول للمقافل في الجزائر، نحن حاليا نحاول فهم السوق الجزائرية واحتياجاتها، بالإضافة إلى دراسة النوعية والأسعار، كما أننا شرعنا في التوزيع الجيد لمنتجاتنا، وفي هذه السنة وتحديدا خلال أوت أو سبتمبر المقبلين سنصنع القوالب لإنتاج المقافل بمواد وطنية ومحلية، ولن نستوردها بعد الآن.