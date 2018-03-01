قال مدعون أمريكيون، إن السلطات ألقت القبض، الثلاثاء، على ثلاثة رجال من منطقة ريفية في ولاية إيلينوي ووجهت لهم اتهامات بتفجير مسجد خارج مدينة منيابوليس عام 2017 ومحاولة تفجير عيادة للإجهاض في إيلينوي.
وجاء في بيان من مكتب الإدعاء في مينيسوتا، أن السلطات وجهت لمايكل مكهورتر (29 عاماً) وجو موريس (22 عاماً) ومايكل بي. هاري (47 عاماً) اتهامات بتنفيذ هجوم بقنبلة أنبوبية على مركز دار الفاروق الإسلامي في بلومينغتون في مينيسوتا في الخامس من أوت الماضي، مما ألحق أضراراً بالمبنى دون أن يحدث خسائر بشرية.
ولم يتمكن ممثل من المكتب من تحديد المحامين الذين قد يمثلون الرجال المحتجزين حالياً في إيلينوي. ولم يرد مكتب الإدعاء في الولاية على طلب للتعليق.
ويخدم مسجد دار الفاروق بصفة أساسية الصوماليين في منطقة مينابوليس. ويشير أحدث إحصاء للسكان إلى أن في مينيسوتا أكبر جالية صومالية في الولايات المتحدة.
وجرى استدعاء الشرطة في بلومينغتون في الساعات الأولى من صباح الخامس من أوت، بشأن انفجار في المسجد، بعد إلقاء قنبلة من سيارة فان أو شاحنة على مكتب الإمام بينما كان المصلون يؤدون صلاة الفجر، وشوهدت المركبة تبتعد مسرعة.
وذكر بيان من مكتب إدعاء إيلينوي في سبرنغفيلد، أن ضباطاً في مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) ألقوا القبض على المشتبه بهم الثلاثة الذين يواجهون أيضاً تهماً بحيازة بنادق هجومية مصنفة كبنادق آلية، وبالشروع في تفجير مركز خاص بصحة المرأة في شامبين في إيلينوي في السابع من نوفمبر.
وقال مدعون اتحاديون في إيلينوي، إن السلطات ألقت القبض على شخص رابع يدعى إليس ماك (18 عاماً) لحيازته بندقية هجومية.
والرجال الأربعة جميعاً من كلارنس التي تبعد 56 كيلومتراً إلى الشمال من شامبين.
وأشارت مراجعة أجراها مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية إلى زيادة كبيرة في الحوادث المناهضة للمسلمين في الولايات المتحدة العام الماضي عقب انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2016 وفوز الجمهوري دونالد ترامب.
تغريدة
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما رأيك في قرار رئيس الجمهورية تجميد خوصصة الشركات؟
إيجابي
غير إيجابي
كيف ترى ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
مبادرة جيدة
تنازل عن الشركات لرجال الأعمال
كيف تفسر محافظة الأفلان على المركز الأول في البلديات؟
امتداده الشعبي
ضعف المنافسين
التلاعب بالنتائج
هل تتوقع نسبة مشاركة عالية في الإنتخابات المحلية؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
حتمية
ليس حتمية
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل أنت مع تأجيل امتحان البكالوريا إلى 19 جوان؟
شارك برأيك
البكالوريا بين التأجيل والمصداقية
هل أصاب زطشي بسحبه الثقة من قرباج؟
من يتحمل مسؤولية تقلّص التمثيل الجزائري في الكاف؟
قرار بوتفليقة بشأن خوصصة الشركات.. تصحيح أم إلغاء؟
ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص..خوصصة أم تنازل؟
هل إصلاح الكرة الوطنية بحاجة إلى "ندوات"؟
نتائج المحليات.. بين شبهة التزوير وآثار العزوف الشعبي
مشروع ماجر بالاعتماد على المحليين بين الرغبة والواقع؟
الانتخابات المحلية.. بين هاجس المشاركة وكسر المشهد التقليدي
هل بإمكان ماجر وجماعته قيادة "الخضر" إلى بر الآمان؟
الأكثر تفاعلا
1وفاة عالم الفيزياء البريطاني ستيفن هوكينغ
2"الفيسبوك نشر ثقافة الكراهية ضد المسلمين في ميانمار"
37000 حذاء أمام مبنى الكونغرس الأمريكي!
4أتمنى أن نسيطر على عفرين بحلول المساء
5ميركل تبدأ ولاية رابعة
Français English
الرأي
محمد بوالروايح
أردوغان على خطى آل عثمان
جمال لعلامي
هزمكم البوحمرون!
حبيب راشدين
الصح ـ آفة في تقرير الآفة ـ مي
قادة بن عمار
سياسيون لوجه الله!
سلطان بركاني
عسى أن يكون خيرا
سليم قلالة
قبل فوات الأوان
صالح عوض
المعيار فلسطين
جمال لعلامي
فسخ ونسخ ومسخ!
محمّد الهادي الحسني
Ou va l’Algérie
جعفر الكناني
دور الطرق الصوفية الجديدة في السياسة الخارجية الأمريكية
الفيديو
فصل جديد من التصعيد بين روسيا وبريطانيا بشأن العميل المزدوج
الغوطة الشرقية.. مدينة تحت الأنقاض وعالم يتفرج
نقابة "الزوايا الأشراف".. مواقف صادمة ولا رقابة عليها؟!
دراسة إسبانية: السلاح المغربي موجه نحو الجزائر..!
ترحيب دولي بالقمة المزمع عقدها بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية
هذا ما فعله الشباب الأتراك في يوم المرأة العالمي؟
إمرأة تقفز من الطابق الخامس هربا من الحريق!
ماذا وراء انتشار "البوحمرون" في الجزائر؟!
الكنيست الإسرائيلي يصادق على مشروع قانون لطرد المقدسيين من القدس
الاستثمارات والمطاعم التركية في الجزائر تشهد تزايداً ملحوظاً
مدعون أمريكيون:
اتهام ثلاثة أشخاص بتفجير مسجد في مينيسوتا
رويترز - الشروق أونلاين
قال مدعون أمريكيون، إن السلطات ألقت القبض، الثلاثاء، على ثلاثة رجال من منطقة ريفية في ولاية إيلينوي ووجهت لهم اتهامات بتفجير مسجد خارج مدينة منيابوليس عام 2017 ومحاولة تفجير عيادة للإجهاض في إيلينوي.
تغطيات ذات صلة
الكنيست يصوت على مشروع قانون "يهودية الدولة"
اتهام ثلاثة أشخاص بتفجير مسجد في مينيسوتا
أتمنى أن نسيطر على عفرين بحلول المساء
7000 حذاء أمام مبنى الكونغرس الأمريكي!
ميركل تبدأ ولاية رابعة
وجاء في بيان من مكتب الإدعاء في مينيسوتا، أن السلطات وجهت لمايكل مكهورتر (29 عاماً) وجو موريس (22 عاماً) ومايكل بي. هاري (47 عاماً) اتهامات بتنفيذ هجوم بقنبلة أنبوبية على مركز دار الفاروق الإسلامي في بلومينغتون في مينيسوتا في الخامس من أوت الماضي، مما ألحق أضراراً بالمبنى دون أن يحدث خسائر بشرية.
ولم يتمكن ممثل من المكتب من تحديد المحامين الذين قد يمثلون الرجال المحتجزين حالياً في إيلينوي. ولم يرد مكتب الإدعاء في الولاية على طلب للتعليق.
ويخدم مسجد دار الفاروق بصفة أساسية الصوماليين في منطقة مينابوليس. ويشير أحدث إحصاء للسكان إلى أن في مينيسوتا أكبر جالية صومالية في الولايات المتحدة.
وجرى استدعاء الشرطة في بلومينغتون في الساعات الأولى من صباح الخامس من أوت، بشأن انفجار في المسجد، بعد إلقاء قنبلة من سيارة فان أو شاحنة على مكتب الإمام بينما كان المصلون يؤدون صلاة الفجر، وشوهدت المركبة تبتعد مسرعة.
وذكر بيان من مكتب إدعاء إيلينوي في سبرنغفيلد، أن ضباطاً في مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) ألقوا القبض على المشتبه بهم الثلاثة الذين يواجهون أيضاً تهماً بحيازة بنادق هجومية مصنفة كبنادق آلية، وبالشروع في تفجير مركز خاص بصحة المرأة في شامبين في إيلينوي في السابع من نوفمبر.
وقال مدعون اتحاديون في إيلينوي، إن السلطات ألقت القبض على شخص رابع يدعى إليس ماك (18 عاماً) لحيازته بندقية هجومية.
والرجال الأربعة جميعاً من كلارنس التي تبعد 56 كيلومتراً إلى الشمال من شامبين.
وأشارت مراجعة أجراها مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية إلى زيادة كبيرة في الحوادث المناهضة للمسلمين في الولايات المتحدة العام الماضي عقب انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2016 وفوز الجمهوري دونالد ترامب.
تغريدة