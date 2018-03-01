مدعون أمريكيون: اتهام ثلاثة أشخاص بتفجير مسجد في مينيسوتا

قال مدعون أمريكيون، إن السلطات ألقت القبض، الثلاثاء، على ثلاثة رجال من منطقة ريفية في ولاية إيلينوي ووجهت لهم اتهامات بتفجير مسجد خارج مدينة منيابوليس عام 2017 ومحاولة تفجير عيادة للإجهاض في إيلينوي.

وجاء في بيان من مكتب الإدعاء في مينيسوتا، أن السلطات وجهت لمايكل مكهورتر (29 عاماً) وجو موريس (22 عاماً) ومايكل بي. هاري (47 عاماً) اتهامات بتنفيذ هجوم بقنبلة أنبوبية على مركز دار الفاروق الإسلامي في بلومينغتون في مينيسوتا في الخامس من أوت الماضي، مما ألحق أضراراً بالمبنى دون أن يحدث خسائر بشرية.

ولم يتمكن ممثل من المكتب من تحديد المحامين الذين قد يمثلون الرجال المحتجزين حالياً في إيلينوي. ولم يرد مكتب الإدعاء في الولاية على طلب للتعليق.

ويخدم مسجد دار الفاروق بصفة أساسية الصوماليين في منطقة مينابوليس. ويشير أحدث إحصاء للسكان إلى أن في مينيسوتا أكبر جالية صومالية في الولايات المتحدة.

وجرى استدعاء الشرطة في بلومينغتون في الساعات الأولى من صباح الخامس من أوت، بشأن انفجار في المسجد، بعد إلقاء قنبلة من سيارة فان أو شاحنة على مكتب الإمام بينما كان المصلون يؤدون صلاة الفجر، وشوهدت المركبة تبتعد مسرعة.

وذكر بيان من مكتب إدعاء إيلينوي في سبرنغفيلد، أن ضباطاً في مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) ألقوا القبض على المشتبه بهم الثلاثة الذين يواجهون أيضاً تهماً بحيازة بنادق هجومية مصنفة كبنادق آلية، وبالشروع في تفجير مركز خاص بصحة المرأة في شامبين في إيلينوي في السابع من نوفمبر.

وقال مدعون اتحاديون في إيلينوي، إن السلطات ألقت القبض على شخص رابع يدعى إليس ماك (18 عاماً) لحيازته بندقية هجومية.

والرجال الأربعة جميعاً من كلارنس التي تبعد 56 كيلومتراً إلى الشمال من شامبين.

وأشارت مراجعة أجراها مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية إلى زيادة كبيرة في الحوادث المناهضة للمسلمين في الولايات المتحدة العام الماضي عقب انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2016 وفوز الجمهوري دونالد ترامب.

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