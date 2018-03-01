"الشروق tv" تواصل البث الحصري للمسلسل الضخم بالعربية الفصحى بطل "أرطغرل": لا نحتاج إلى "mbc" لعرض الدراما التركية!

أكد الممثل التركي إنغين ألتان دوز ياطان، الذي يجسد دور أرطغرل في مسلسل "قيامة أرطغرل"، أن قيام شبكة قنوات "أم بي سي" السعودية بمنع عرض المسلسلات التركية لن يؤثر على انتشارها، مضيفا أن شبكات التواصل الاجتماعي ستلعب دوراً كبيراً في نقل الدراما التركية للعرب.

وتحدَّث الممثل التركي عن مسلسل أرطغرل، في مقابلة مع قناة "الجزيرة مباشر" القطرية، مؤكداً أن هذه الشخصية التاريخية لا تمثل الأتراك وحدهم، بل تمثل العالم الإسلامي، وأضاف: "أرطغرل لم يحارب من أجل الأتراك فقط، بل المسلمين جميعاً"، وأوضح أن نجله عثمان غازي أرطغرل، أسس الدولة التي حكمت العالم 600 عام، وبالتالي يجب النظر للأمر من هذه الزاوية، بأنه بطل.

لم نتجاهل الوجود العربي في المسلسل

ونفى بطل "قيامة أرطغرل" أن يكون المسلسل قد تجاهل الوجود العربي، رغم أن الكثير من الأحداث تدور في مدينة حلب السورية، وقال: "لا أعتقد أن المسلسل تجاهل العرب"، وتابع موضحاً: "في ذلك القصر (بحلب) في الموسم الثاني، كان التصوير في المناطق والأجواء العربية"، وأشار إلى أن البعض قال إنه يجب أن تدور الأحداث عن قصة حب بين أرطغرل وحليمة سلطان، وكان التركيز على هذه القصة، فأعتقد أن هذا هو السبب وراء الاتهام.

وحول استعداده لأداء الدور، قال إن تجسيد شخصية حقيقية ليس بالأمر السهل، خاصة إذا كانت بهذا القدر من الثراء، وتطرَّق، خلال المقابلة، إلى المنافسة الشرسة مع مسلسلات تركية أخرى مثل "البحر الأسود"، و"الفاتح" المنتظر عرضه، قائلاً إنه لا يخشى ذلك، بل يدفعه إلى مزيد من الإجادة والنجاح.

أردوغان وأحفاده يتابعون العمل "العثماني"

كما نفى أن يكون "قيامة أرطغرل" جاء رداً على مسلسل "حريم السلطان"، موضحاً أن المشروعين مختلفان، فالثاني يتحدث عن السيدات والحريم، أما "أرطغرل" فيتحدث عن بدايات الدولة العثمانية، وهذا لا يمكن مقارنته بالعمل السابق، لأن له طراز مختلف، وفق بطل المسلسل، وعن الصعوبات التي واجهت فريق العمل، أوضح أنها كثيرة للغاية، وبينها التصوير بأماكن مفتوحة، وكثرة الشخصيات بالعمل، إلى جانب الشتاء والصيف، وسط ظروف طبيعية وبيئية صعبة.

وكشف بطل "أرطغرل" أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أبلغهم، خلال زيارته موقع التصوير مؤخراً مع أحفاده، أنه يتابع المسلسل، وأعرب إنغين ألتان دوز ياطان عن فخره بذلك، مضيفاً أن الأتراك يريدون الالتفاف حول عاداتهم وتقاليدهم القديمة، ويريدون العودة لتاريخهم، وهو ما يزرع بذور الأخوة بينهم.

"أرطغرل" سعيد بنجاح المسلسل على "الشروق tv"

وأعرب إنغين ألتان عن فخره بالمتابعة الواسعة التي يحظى بها العمل في العالم العربي، حيث يعرض عبر عدد من القنوات من بينها "الشروق العامة"، وقال "نعمل بشكل جيد لنكون جديرين بمحبتكم، وأرطغرل هو عمل جماعي"، وأضاف: "هذا شيء يُشعرنا بالفخر به"، منوهاً بأن الثقافة العربية تشبه الثقافة التركية، وتأثَّرا ببعضهما البعض، ويعيشان ضمن الحضارة والعالم الإسلامي، لم نكن نتوقع تحقيق كل هذا النجاح، ولاحظت تعليقات كثيرة من العالم العربي، خاصة عندما نذهب للدول العربية، ونلاحظ ذلك من الجمهور".

للتذكير، يتواصل بث مسلسل "قيامة ارطغرل" المدبلج إلى اللغة العربية الفصحى حصريا على شاشة "الشروق تي في"، حيث يلقى مشاهدة كبيرة ومتابعة لافتة لدى الجزائريين وحتى عند الأشقاء في تونس والمغرب، وهو ما تؤكده أرقام مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك ويوتيوب، "أرطغرل" يأتيكم كل يوم عدا الجمعة اعتبارا من الساعة السابعة مساء، فكونوا في الموعد.