تغرق في الأسابيع الأخيرة، قرى وأحياء بلدية برباشة في بجاية، وسط أكوام النفايات التي أضحت تحاصر سكنات المواطنين وأحياءهم، بعدما أقدم- للتذكير- سكان قرية اقني سيهل، منذ قرابة شهر ونصف، على غلق المفرغة البلدية الكائنة بالمنطقة بعدما أضحت هذه الأخيرة تشكل- بحسبهم- خطرا على صحة السكان جراء الروائح الكريهة والدخان المتصاعد منها، الأمر الذي حول هذه الأيام شوارع وأزقة هذه البلدية إلى أشبه بمفرغة عشوائية مترامية الأطراف، ما أثار سخط السكان، حيث عبر في هذا الصدد، أمس الأول، سكان قرية خليل عن غضبهم إزاء استمرار هذه الوضعية، من خلال غلقهم للطريق بالنفايات.
من جهة أخرى، فقد علمت "الشروق" أن السلطات المحلية قد قررت تعليق نشاط السوق الأسبوعي الكائن بالمنطقة إلى غاية حل مشكل المفرغة البلدية، بالنظر إلى الأطنان من النفايات التي يفرزها هذا الأخير.
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مواطنون يغلقون الطريق بالنفايات في بجاية
ع. تڤمونت
تغرق في الأسابيع الأخيرة، قرى وأحياء بلدية برباشة في بجاية، وسط أكوام النفايات التي أضحت تحاصر سكنات المواطنين وأحياءهم، بعدما أقدم- للتذكير- سكان قرية اقني سيهل، منذ قرابة شهر ونصف، على غلق المفرغة البلدية الكائنة بالمنطقة بعدما أضحت هذه الأخيرة تشكل- بحسبهم- خطرا على صحة السكان جراء الروائح الكريهة والدخان المتصاعد منها، الأمر الذي حول هذه الأيام شوارع وأزقة هذه البلدية إلى أشبه بمفرغة عشوائية مترامية الأطراف، ما أثار سخط السكان، حيث عبر في هذا الصدد، أمس الأول، سكان قرية خليل عن غضبهم إزاء استمرار هذه الوضعية، من خلال غلقهم للطريق بالنفايات.
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من جهة أخرى، فقد علمت "الشروق" أن السلطات المحلية قد قررت تعليق نشاط السوق الأسبوعي الكائن بالمنطقة إلى غاية حل مشكل المفرغة البلدية، بالنظر إلى الأطنان من النفايات التي يفرزها هذا الأخير.