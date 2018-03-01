يقضي وقته رفقة زوجته متنقلين بين المستودعات والشقق المستأجرة معاق جسديا يناشد زوخ تمكينه من سكن اجتماعي

يقضي داود إسماعيل ورغم إعاقته الجسدية، حياته متنقلا من بيت مؤجر لآخر، لعدم امتلاكه منزلا، فالمعني حالته المادية عسيرة جدا، فهو يملك طاولة لبيع الحلويات بسوق براقي بالشراربة، إضافة لمنحة المعاق التي لا تتعدّى 3 آلاف دج شهريا، كما أن إحدى ساقيه مقطوعة بسبب مضاعفات مرض السكري، ويعاني من ضعف البصر.

ورغم هذه الوضعيّة الصعبة، يستأجر داود كل مرة مسكنا رفقة زوجته، وحسب تصريحه خلال زيارته لـ " الشروق"، فهو يستأجر كل سنة منازل بمبالغ تتراوح بين 8 آلاف و15 ألف دج، بعدما يضطر للتدين من الغير، وأحيانا يضطر لكراء مستودعات أو منازل مهترئة لا تتوفر فيها أدنى ضروريات الحياة، إضافة لتسديده تكاليف الكهرباء والغاز.

ويُؤكد المعني أنه راسل مصالح الوزارة الأولى في 2013 للنظر في وضعيته ومنحه مسكنا اجتماعيا، حيث تلقى ردا مفاده توجيه ملفه نحو المصالح البلدية، ومع ذلك لم يستفد المتحدث من السكن الاجتماعي إلى اليوم.

ولم يجد داود من حلّ سوى مناشدة والي العاصمة عبد القادر زوخ، لينظر بعين الرحمة لوضعيته الصعبة، ويمنحه سكنا اجتماعيا يأوي فيه زوجته، كما يناشد ذوي القلوب الخيرة والمحسنين مساعدته ماديا لتأجير منزل.

للاتصال بالمعني: 0557831267.