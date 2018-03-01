قال قيادي في المعارضة السورية، إن مدنيين في حاجة إلى علاج طبي غادروا الغوطة الشرقية، الأربعاء، وذلك لليوم الثاني على التوالي بموجب اتفاق للإجلاء الطبي، كما أوردت وكالة رويترز للأنباء.
وقال ياسر دلوان مدير المكتب السياسي لجيش الإسلام أحد فصائل المعارضة المسلحة في الغوطة الشرقية، إن نحو 25 مريضاً غادروا الجيب المحاضر، الأربعاء، وأضاف "الاتفاق مستمر بشكل جيد إلى الآن".
وذكر التلفزيون السوري أن دفعة جديدة من السكان غادرت المنطقة التي تسيطر عليها المعارضة عبر ممر الوافدين، لكنه لم يحدد ما إذا كان الإجلاء تم لأسباب طبية.
وتحاول الحكومة السورية السيطرة على الغوطة آخر معقل كبير للمعارضة قرب دمشق في هجوم عنيف بدأ في منتصف فيفري. وأصبح الهجوم واحداً من أدمى المعارك في الحرب إذ أن المعارضة في طريقها لتكبد أكبر خسائرها منذ معركة حلب في 2016.
وغادرت مجموعة من المدنيين المرضى والمصابين الغوطة، الثلاثاء، بموجب أول اتفاق للإجلاء الطبي منذ بدأ الهجوم.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما رأيك في قرار رئيس الجمهورية تجميد خوصصة الشركات؟
إيجابي
غير إيجابي
كيف ترى ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
مبادرة جيدة
تنازل عن الشركات لرجال الأعمال
كيف تفسر محافظة الأفلان على المركز الأول في البلديات؟
امتداده الشعبي
ضعف المنافسين
التلاعب بالنتائج
هل تتوقع نسبة مشاركة عالية في الإنتخابات المحلية؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
حتمية
ليس حتمية
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل أنت مع تأجيل امتحان البكالوريا إلى 19 جوان؟
شارك برأيك
البكالوريا بين التأجيل والمصداقية
هل أصاب زطشي بسحبه الثقة من قرباج؟
من يتحمل مسؤولية تقلّص التمثيل الجزائري في الكاف؟
قرار بوتفليقة بشأن خوصصة الشركات.. تصحيح أم إلغاء؟
ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص..خوصصة أم تنازل؟
هل إصلاح الكرة الوطنية بحاجة إلى "ندوات"؟
نتائج المحليات.. بين شبهة التزوير وآثار العزوف الشعبي
مشروع ماجر بالاعتماد على المحليين بين الرغبة والواقع؟
الانتخابات المحلية.. بين هاجس المشاركة وكسر المشهد التقليدي
هل بإمكان ماجر وجماعته قيادة "الخضر" إلى بر الآمان؟
الأكثر تفاعلا
1وفاة عالم الفيزياء البريطاني ستيفن هوكينغ
2"الفيسبوك نشر ثقافة الكراهية ضد المسلمين في ميانمار"
3بريطانيا تطرد 23 دبلوماسياً روسياً
47000 حذاء أمام مبنى الكونغرس الأمريكي!
5أتمنى أن نسيطر على عفرين بحلول المساء
Français English
الرأي
محمد بوالروايح
أردوغان على خطى آل عثمان
جمال لعلامي
هزمكم البوحمرون!
حبيب راشدين
الصح ـ آفة في تقرير الآفة ـ مي
قادة بن عمار
سياسيون لوجه الله!
سلطان بركاني
عسى أن يكون خيرا
سليم قلالة
قبل فوات الأوان
صالح عوض
المعيار فلسطين
جمال لعلامي
فسخ ونسخ ومسخ!
محمّد الهادي الحسني
?Où va l’Algérie
جعفر الكناني
دور الطرق الصوفية الجديدة في السياسة الخارجية الأمريكية
الفيديو
فصل جديد من التصعيد بين روسيا وبريطانيا بشأن العميل المزدوج
الغوطة الشرقية.. مدينة تحت الأنقاض وعالم يتفرج
نقابة "الزوايا الأشراف".. مواقف صادمة ولا رقابة عليها؟!
دراسة إسبانية: السلاح المغربي موجه نحو الجزائر..!
ترحيب دولي بالقمة المزمع عقدها بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية
هذا ما فعله الشباب الأتراك في يوم المرأة العالمي؟
إمرأة تقفز من الطابق الخامس هربا من الحريق!
ماذا وراء انتشار "البوحمرون" في الجزائر؟!
الكنيست الإسرائيلي يصادق على مشروع قانون لطرد المقدسيين من القدس
الاستثمارات والمطاعم التركية في الجزائر تشهد تزايداً ملحوظاً
في إطار اتفاق الإجلاء الطبي
دفعة ثانية من المدنيين تغادر الغوطة
وكالات - الشروق أونلاين
قال قيادي في المعارضة السورية، إن مدنيين في حاجة إلى علاج طبي غادروا الغوطة الشرقية، الأربعاء، وذلك لليوم الثاني على التوالي بموجب اتفاق للإجلاء الطبي، كما أوردت وكالة رويترز للأنباء.
تغطيات ذات صلة
دفعة ثانية من المدنيين تغادر الغوطة
الكنيست يصوت على مشروع قانون "يهودية الدولة"
الفلبين تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية
اتهام ثلاثة أشخاص بتفجير مسجد في مينيسوتا
أتمنى أن نسيطر على عفرين بحلول المساء
وقال ياسر دلوان مدير المكتب السياسي لجيش الإسلام أحد فصائل المعارضة المسلحة في الغوطة الشرقية، إن نحو 25 مريضاً غادروا الجيب المحاضر، الأربعاء، وأضاف "الاتفاق مستمر بشكل جيد إلى الآن".
وذكر التلفزيون السوري أن دفعة جديدة من السكان غادرت المنطقة التي تسيطر عليها المعارضة عبر ممر الوافدين، لكنه لم يحدد ما إذا كان الإجلاء تم لأسباب طبية.
وتحاول الحكومة السورية السيطرة على الغوطة آخر معقل كبير للمعارضة قرب دمشق في هجوم عنيف بدأ في منتصف فيفري. وأصبح الهجوم واحداً من أدمى المعارك في الحرب إذ أن المعارضة في طريقها لتكبد أكبر خسائرها منذ معركة حلب في 2016.
وغادرت مجموعة من المدنيين المرضى والمصابين الغوطة، الثلاثاء، بموجب أول اتفاق للإجلاء الطبي منذ بدأ الهجوم.