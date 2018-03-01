تدمير مخبأ للإرهابيين وقنبلتين ببومرداس وتيزي وزو

دمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي، الثلاثاء مخبأ للإرهابيين وقنبلتين تقليديتي الصنع بكل من بومرداس وتيزي وزو.

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار، شاحنتين ومركبة رباعية الدفع و36 طنا من المواد الغذائية و2100 لتر من الوقود، في حين أوقفت مفارز أخرى بكل من بسكرة والوادي، مهربين اثنين وحجزت شاحنتين و32,5 قنطار من مادة التبغ و9240 وحدة من مختلف المشروبات. كما أوقف عناصر الدرك الوطني بكل من غرداية وبشار تاجري مخدرات ضُبط بحوزتهما 17 كيلوغراما من الكيف المعالج.