الضحية تعرض لبتر يده بواسطة سيف توقيف 11 متهما في قضية مقتل شاب بقسنطينة

تمكن عناصر الضبطية القضائية للأمن الحضري الخارجي ديدوش مراد بأمن دائرة حامة بوزيان ولاية قسنطينة، في ظرف قياسي، من فك لغز الجريمة البشعة التي راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 19 سنة، تلقى طعنات قاتلة من قبل مجموعة من الأشخاص بواسطة أسلحة بيضاء بديدوش مراد تسببت في بتر يده ومكث على إثرها في المستشفى 4 أيام قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، متأثرا بالإصابات الخطيرة التي تعرض لها.

وفور وقوع الاعتداء على الضحية باشرت الضبطية القضائية تحريات وتحقيقات واسعة بالتنسيق مع مختلف قوات الشرطة التابعين إلى أمن ولاية قسنطينة لا سيما أمن دائرة حامة بوزيان وأمن دائرة زيغود يوسف، أسفرت عن تحديد هوية الفاعلين وهم 11 شخصا تتراوح أعمارهم ما بين 19 و30 سنة، تم توقيفهم، مع حجز 04 سيوف استعملت في الاعتداء وكذا هواتف نقالة مستعملة في الاتصال بينهم، ليتم بذلك فك كل خيوط القضية ووضع حد لهذه العصابة التي زرعت الرعب وسط السكان. وبعد الانتهاء من التحقيق الأولي مع المشتبه فيهم تم تكوين ملف قضائي وتقديمهم أمام الجهات القضائية بتهم تكوين جمعية أشرار، القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، عدم التبليغ عن جناية، طمس معالم الجريمة، حمل أسلحة بيضاء من الصنف الرابع دون مبرر شرعي.