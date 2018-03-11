الرئيس بوتفليقة يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء

date 2018/03/14 views 483 comments 0
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icon-writer واج

ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، الأربعاء، اجتماعا لمجلس الوزراء لدراسة ومناقشة العديد من النقاط المدرجة في جدول الأعمال.

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ومن بين النقاط التي تناولها الاجتماع دراسة ومناقشة مشروع قانون يعدل و يكمل  القانون المحدد للاعياد الرسمية بهدف ادراج يناير (رأس السنة الامازيغية) في  قائمة الأعياد الرسمية للبلاد وكذا مشروع قانون عضوي متعلق بقوانين  المالية.

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