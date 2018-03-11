الرئيس بوتفليقة يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء

ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، الأربعاء، اجتماعا لمجلس الوزراء لدراسة ومناقشة العديد من النقاط المدرجة في جدول الأعمال.

ومن بين النقاط التي تناولها الاجتماع دراسة ومناقشة مشروع قانون يعدل و يكمل القانون المحدد للاعياد الرسمية بهدف ادراج يناير (رأس السنة الامازيغية) في قائمة الأعياد الرسمية للبلاد وكذا مشروع قانون عضوي متعلق بقوانين المالية.