دعا المدير العام للأمن الوطني اللواء، عبد الغني الهامل، إلى ضرورة اختيار المواقع المناسبة لسكنات منتسبي الأمن الوطني، وخصوصا ما تعلق منها بنمط السكن الترقوي العمومي، وأكد خلال إشرافه على تسليم مفاتيح شقق 42 مستفيدا من برنامج "عدل" بولايات تيبازة، الجزائر وبومرداس و60 عقد استفادة من برنامج الترقوي المدعم بولاية عين الدفلى على أهمية حسن اختيار المواقع المناسبة للسكنات.
وقد أقيمت مراسم توزيع مفاتيح الشقق ومقررات الاستفادة بمركز الراحة العائلي بعين تقورايت في ولاية تيبازة التي أشرف عليها اللواء هامل والمديرون المركزيون ورؤساء أمن ولايات تيبازة، الجزائر، بومرداس. وأوضح مدير الصحة والنشاط الاجتماعي والرياضة مراقب الشرطة بو احمد بوبكر خلال المناسبة، أن هذه العملية تأتي في إطار استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني لتحسين الإطار الاجتماعي لمنتسبي الشرطة والتي يسهر على تطبيقها المدير العام لوضعهم في أفضل الظروف لأداء مهامهم.
وأشار مراقب الشرطة إلى التحسن المسجل في التكفل الصحي والاجتماعي بمنتسبي الجهاز من خلال افتتاح مستشفى 120سرير بولاية وهران، وقرب استلام مستشفى آخر بولاية سيدي بلعباس، فضلا عن الدعم المقدم من صندوق الخدمات الاجتماعية والمقدر بـ581 مليار سنتيم لفائدة 36971 عون منذ 2015.
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تسليم مقررات استفادة ومفاتيح سكنات
هامل: يجب الاختيار الحسن لمواقع السكنات المخصصة للشرطة
ب.بوجمعة
دعا المدير العام للأمن الوطني اللواء، عبد الغني الهامل، إلى ضرورة اختيار المواقع المناسبة لسكنات منتسبي الأمن الوطني، وخصوصا ما تعلق منها بنمط السكن الترقوي العمومي، وأكد خلال إشرافه على تسليم مفاتيح شقق 42 مستفيدا من برنامج "عدل" بولايات تيبازة، الجزائر وبومرداس و60 عقد استفادة من برنامج الترقوي المدعم بولاية عين الدفلى على أهمية حسن اختيار المواقع المناسبة للسكنات.
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وقد أقيمت مراسم توزيع مفاتيح الشقق ومقررات الاستفادة بمركز الراحة العائلي بعين تقورايت في ولاية تيبازة التي أشرف عليها اللواء هامل والمديرون المركزيون ورؤساء أمن ولايات تيبازة، الجزائر، بومرداس. وأوضح مدير الصحة والنشاط الاجتماعي والرياضة مراقب الشرطة بو احمد بوبكر خلال المناسبة، أن هذه العملية تأتي في إطار استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني لتحسين الإطار الاجتماعي لمنتسبي الشرطة والتي يسهر على تطبيقها المدير العام لوضعهم في أفضل الظروف لأداء مهامهم.
وأشار مراقب الشرطة إلى التحسن المسجل في التكفل الصحي والاجتماعي بمنتسبي الجهاز من خلال افتتاح مستشفى 120سرير بولاية وهران، وقرب استلام مستشفى آخر بولاية سيدي بلعباس، فضلا عن الدعم المقدم من صندوق الخدمات الاجتماعية والمقدر بـ581 مليار سنتيم لفائدة 36971 عون منذ 2015.