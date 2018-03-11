الرئيس التركي طيب أردوغان الغرب قتل 5 ملايين جزائري

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، أن دولا غربية انتقدت العملية العسكرية في عفرين السورية قتلت 5 ملايين جزائري .

وجاء ذلك في خطاب له أمام ممثلي المخاتير في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة كما نقلت وكالة الاناضول.

وطالب أردوغان "الغرب، الذي قتل أكثر من 5 ملايين مسلم في الجزائر، بالكف عن محاولات محاسبة تركيا، ومحاسبة نفسه على ما اقترفه من انتهاكات".

ولم يحدد الرئيس التركي الدول التي قصدها بكلامها أو الفترة التي شهدت هذه الانتهاكات، لكن واضح أن فرنسا هي أول بلد معني بتصريحاته.

وسبق لأردوغان أن انتقد سن باريس لما يسمى قانون الإبادة بحق الأرمن وطالبها بالاعتراف عن جرائمها الاستعمارية في الجزائر.

وقبل أسابيع زير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، هجوما عنيفا على الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون بعد التحذير الذي أطلقه الأخير حول عملية "عفرين" .

وأوضح "نحن لسنا فرنسا التي اجتاحت الجزائر"، مشددا على "أن دولاً مثل فرنسا يجب ألا تعطي دروساً في هذه المواضيع".