حمارنية يردّ على أمين عام المركزية النقابية: لم أتآمر مع تبون.. وأنت يا سيدي السعيد خنت العمال!

قال متزعم الحركة التصحيحية للاتحاد العام للعمال الجزائريين محمد الطيب حمارنية أنه لم يلتق تبون على الإطلاق ولم يتكلم معه، واعتبر أن سيدي السعيد هو الذي خان العمال ولم يخدمهم أبدا، وشدد على أن توقيف صالح جنوحات كانت بناء على ما قدمه سيدي السعيد للأمانة الوطنية للمركزية النقابية التي وافقت عليه بالإجماع.

وأوضح السيناتور وصاحب الدعوة إلى الحركة التصحيحية في تصريح هاتفي مع "الشروق" الثلاثاء، بأن الذي خان العمال هو سيدي السعيد الذي لم يقدم لهم أي خدمة، في رد على اتهامات أمين عام المركزية النقابية للطيب حمارنية خلال اجتماع اللجنة التنفيذية الوطنية بوهران الثلاثاء.

وأوضح حمارنية بأنه لم يلتق الوزير الأول عبد المجيد تبون على الإطلاق ولم يكلمه، وتساءل "كيف أقود معه مخططا للانقلاب على سيدي السعيد وأنا لم ألتق به ولم أكلمه".

وذكر حمارنية بأنه قدم استقالته من منصب أمين وطني مكلف بالتنظيم في الاتحاد العام للعمال الجزائريين بعد أن شاهد كيف سيطر عليه أرباب العمل (الباترونا).

واعتبر محدثنا أن تعيينه في الثلث الرئاسي بمجلس الأمة كان بفضل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وقال في هذا الخصوص "أنا اشكر الرئيس على تعييني كسيناتور وأنا مدين له بذلك مدى الحياة".

وأضاف "تعييني سيناتورا لم يكن بمزية من سيدي السعيد"، في رد على قول الأمين العام بأنه ساعده لكي يعين في الثلث الرئاسي بمجلس الأمة.

وعرج متزعم "الحركة التصحيحية" على اجتماع اللجنة التنفيذية للتنظيم بوهران أول أمس، واعتبر أنها غير شرعية، إذ أن القانون الأساسي والنظام الداخلي ينصان على استدعاء الأعضاء 30 يوما قبل انعقادها ويكون الاستدعاء مرفقا بجدول الأعمال، إلا أن سيدي السعيد -يضيف حمارنية- استدعى اللجنة 3 أيام فقط قبل انعقادها، وأقصى 36 عضوا من الحضور واستدعى أناسا غرباء ليسوا أعضاء اللجنة التنفيذية لملء القاعة وخلق ديكور مصطنع.

وقدم حمارنية رواتبه لما حدث مع القيادي في المركزية النقابية وأمين عام الاتحاد الولائي للجزائر سابقا، صالح جنوحات، حيث أكد أن سيدي السعيد هو الذي جاء بملف للمعني وعرضه على الأمانة الوطنية للإتحاد العام بهدف توقيفه.

وأشار حمارنية إلى أن سيدي السعيد تحدث عن أخطاء ارتكبها صالح جنوحات وطلب من أعضاء الأمانة الوطنية توقيفه، ووافقت ذات الهيئة على ذلك بالإجماع وبمحضر رسمي.

وقال المتحدث في هذا الخصوص "أنا كمسؤول للتنظيم في الاتحاد ملزم بتطبيق قرارات الأمانة الوطنية"، مضيفا "في قرار التوقيف الذي بعث به عن صالح جنوحات دونت بعبارة بناء على محضر اجتماع الأمانة الوطنية".

وتابع المتحدث سرد ما حصل مع جنوحات وكشف بأن الأخير تنقل إلى جنازة المرحوم والد سيدي السعيد لتعزيته، ولما لاحظت ذلك يقول حمارنية سارعت إلى سيدي السعيد وقلت له "عيب عليك، السيد جاء لتعزيتك يجب أن تعفو عليه".

ومضى حمارنية قائلا "بعدها وفي اجتماع اللجنة التنفيذية بالجلفة أنا من اقترح العفو على صالح جنوحات".