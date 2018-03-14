انتشال جثة طفلين من حوض مائي بسيدي اعمر في تيبازة

date 2018/03/15 views 206 comments 0
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icon-writer ب. بوجمعة

انتشلت مصالح الحماية المدنية ببلدية سيدي اعمر في ولاية تيبازة جثتي طفلين عثر عليهما أمسية الثلاثاء بحوض مائي بمزرعة قريبة من حوش بورويس الذي ينحدر منه الطفلان.

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وحسب مصدر من الحماية المدنية، فإن مصالحها تلقت بلاغا بوجود جثتي طفلين (عزاز يونس وقلوشي عبد النور) يبلغان من العمر 12 سنة، داخل حوض مائي بعمق حوالي سبعة أمتار  بمزرعة قريبة من حب بورويس، حيث تدخلت على جناح السرعة وانتشلت الجثتين التي تم نقلهما إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى حجوط.

من جانبها تنقلت فرقة الدرك الوطني فور تلقيها الخبر إلى عين المكان وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات غرق الطفلين.

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