قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي هدفاً على الأقل لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على حدود شمال قطاع غزة، الخميس، بعد انفجار عبوات ناسفة على الحدود الشمالية للقطاع، من دون أن يبلغ عن وقوع إصابات، حسب مصادر فلسطينية وإسرائيلية.
وقال مصدر أمني في غزة فضل عدم الكشف عن هويته، أن "مدفعية الاحتلال قصفت في ساعة مبكرة من صباح اليوم بعدة قذائف نقطة رصد للمقاومة في منطقة شرق جباليا (في شمال قطاع غزة) وأحدثت أضراراً من دون إصابات".
وأعلن جيش الاحتلال، أن عبوات ناسفة عدة انفجرت، في وقت مبكر الخميس، على طول السياج الأمني الإسرائيلي مع قطاع غزة، من دون أن توقع إصابات. ولم يعط الجيش تفاصيل إضافية.
لكنه أعلن أن دباباته ردت بقصف مواقع لحماس داخل القطاع.
وأوضح شاهد، أن التفجيرات وقعت "على الجدار الحدودي في شمال القطاع". وأشار إلى أنه تم إخلاء مواقع حماس في المنطقة بعد عمليات القصف.
وتم التوصل إلى وقف إطلاق نار بين الاحتلال وحركة حماس في أوت 2014، بعد حرب إسرائيلية مدمرة على قطاع غزة استمرت خمسين يوماً.
وتعرض اتفاق وقف إطلاق النار تكراراً لانتهاكات.
وتسيطر حركة حماس على القطاع منذ 2007 بعد أن طردت حركة فتح منه إثر اشتباكات دامية.
وتحاصر سلطات الاحتلال القطاع منذ العام 2006، وشددت حصارها عليه بعد سيطرة حماس. ومنذ عام 2008، شنت قوات الاحتلال ثلاث حروب على قطاع غزة الذي يعيش فيه أكثر من مليوني شخص.
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جيش الاحتلال يقصف هدفاً لحماس على حدود غزة
أ ف ب - الشروق أونلاين
قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي هدفاً على الأقل لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على حدود شمال قطاع غزة، الخميس، بعد انفجار عبوات ناسفة على الحدود الشمالية للقطاع، من دون أن يبلغ عن وقوع إصابات، حسب مصادر فلسطينية وإسرائيلية.
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وقال مصدر أمني في غزة فضل عدم الكشف عن هويته، أن "مدفعية الاحتلال قصفت في ساعة مبكرة من صباح اليوم بعدة قذائف نقطة رصد للمقاومة في منطقة شرق جباليا (في شمال قطاع غزة) وأحدثت أضراراً من دون إصابات".
وأعلن جيش الاحتلال، أن عبوات ناسفة عدة انفجرت، في وقت مبكر الخميس، على طول السياج الأمني الإسرائيلي مع قطاع غزة، من دون أن توقع إصابات. ولم يعط الجيش تفاصيل إضافية.
لكنه أعلن أن دباباته ردت بقصف مواقع لحماس داخل القطاع.
وأوضح شاهد، أن التفجيرات وقعت "على الجدار الحدودي في شمال القطاع". وأشار إلى أنه تم إخلاء مواقع حماس في المنطقة بعد عمليات القصف.
وتم التوصل إلى وقف إطلاق نار بين الاحتلال وحركة حماس في أوت 2014، بعد حرب إسرائيلية مدمرة على قطاع غزة استمرت خمسين يوماً.
وتعرض اتفاق وقف إطلاق النار تكراراً لانتهاكات.
وتسيطر حركة حماس على القطاع منذ 2007 بعد أن طردت حركة فتح منه إثر اشتباكات دامية.
وتحاصر سلطات الاحتلال القطاع منذ العام 2006، وشددت حصارها عليه بعد سيطرة حماس. ومنذ عام 2008، شنت قوات الاحتلال ثلاث حروب على قطاع غزة الذي يعيش فيه أكثر من مليوني شخص.