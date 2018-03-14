أصحاب السكنات الهشة في إضراب عن الطعام فواتير وهمية للمستفيدين من سكنات عدل بالجلفة

تفاجأ المستفيدون من سكنات عدل 2 بالجلفة بالفواتير التي استلموها مؤخرا، حيث أكد السكان في رسائل وجهت إلى السلطات المحلية، أن هذه الفواتير الخاصة بكراء الشقق هي فواتير مضخمة بشكل كبير مقابل خدمات غير موجودة أصلا.

وقال السكان في تصريحات إلى "الشروق"، أن هناك أعباء كبيرة على حساب السكان على غرار سعر المصعد وحارسه لكن في الواقع هي غير موجودة ومسجلة ضمن الفواتير إضافة إلى الخزان المائي وحارسه غير الموجود. وطالب المستفيدون من هذه السكنات الموجودة بحي بربيح بإبعاد المؤسسة المكلفة بتسيير هذه السكنات. من جهتنا، طرحنا هذا الانشغال على وزير السكن عبد الوحيد طمار لدى زيارته إلى الولاية في إطار زيارة العمل والتفقد حيث قال إن هذا المشكل ليس مشكل منتشرا عبر الولايات إنما هو محلي ويجب طرح القضية على المدير العام لوكالة عدل. وأمام هذا الوضع ألح السكان على إيجاد حل عاجل لهذه القضية وتخليصهم من الفواتير الوهمية حسبهم.

كما دخل الأربعاء مجموعة من سكان البناءات الفوضوية بالجلفة في إضراب عن الطعام أمام مقر الولاية قصد المطالبة بإدراجهم ضمن المستفيدين من السكنات، وقال الغاضبون من سكان حي الزريعة الفوضوية إنه تم إقصاؤهم من برنامج الترحيل بحجة أنهم غير مقيمين بعد عملية الإحصاء التي قامت بها السلطات المحلية مؤخرا، وتحضر السلطات الولائية هذه الأيام لعملية تهديم واسعة للسكنات الفوضوية حيث سيتم القضاء على جزء كبير منها بحي الزريعة الفوضوي وبعض الأحياء الأخرى.