الفنلنديون أسعد شعوب العالم هذا ترتيب الجزائريين بمؤشر السعادة

جاءت الجزائر في المركز 84 حسب تقرير السعادة العالمية الذي أصدرته الأمم المتحدة، الأربعاء، وصنّف 156 دولة حسب مستوى سعادة مواطنيها.

وتصدرت فنلندا دول العام، في المؤشر، متبوعة بكل من النرويج والدانمرك وأيسلندا وسويسرا وهولندا وكندا ونيوزيلندا والسويد واستراليا، بينما تراجعت الولايات المتحدة إلى المرتبة 18 بعد أن كانت في المرتبة 14 العام الماضي، تليها بريطانيا في المرتبة 19.

ويعتمد التقرير السادس من نوعه، على عدة معايير من بينها، نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والرعاية الاجتماعية ومتوسط الأعمار والحريات الاجتماعية والكرم وغياب الفساد.

عربيا، احتلت الإمارات المرتبة الأولى و20 عالميا، متبوعة بقطر التي حلت في الرتبة 32، ثم السعودية 33، متبوعة بكل من البحرين والكويت، في المرتبتين 43 و45 على التوالي.

وحلت ليبيا في المركز الـ70 والجزائر في المركز الـ 84 والمغرب في المركز الـ 85 ولبنان في المركز الـ 88 والأردن في المركز الـ 90 وفلسطين في المركز 104 وتونس في المركز 111 والعراق في المركز 117 ومصر في المركز 122 بينما جاء السودان في المركز 137، بينما حلت سوريا واليمن ضمن الدول العشر الأخيرة بترتيب (150) و (152) على التوالي.