ولي العهد السعودي: سنطور قنبلة نووية إذا فعلت إيران ذلك

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مقابلة تلفزيونية أذيعت مقتطفات منها، الخميس، إن السعودية ستطور قنبلة نووية إذا أقدمت إيران على تلك الخطوة.

وقال ولي العهد في المقابلة التي أجرتها معه قناة "سي بي إس" الأمريكية والمقرر بثها كاملة، الأحد، إن "المملكة العربية السعودية لا تريد حيازة أي قنبلة نووية لكنها ستطور دون شك مثل هذه القنبلة في أسرع وقت ممكن إن أقدمت إيران على تلك الخطوة".

وسيقوم الأمير محمد بن سلمان بزيارة واشنطن ونيويورك وبوسطن في الفترة من 19 إلى 22 من مارس الجاري.

وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، إن ترامب سيلتقي بولي العهد السعودي في يوم 20 مارس في البيت الأبيض.

وتولى الأمير محمد ولاية العهد الصيف الماضي بدلاً من ابن عمه الأمير محمد بن نايف.

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