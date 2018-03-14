اعتبرت البحرية الأمريكية، الخميس، أن التحركات والتصرفات الإيرانية في مياه الخليج تغيرت إيجاباً خلال الأشهر الماضية، بعد عدة حوادث بين زوارق وطائرات إيرانية، وطائرات وسفن حربية أمريكية.
وقال بيل أوربان المتحدث باسم الأسطول الخامس الأمريكي ومقره البحرين، أنه لم تقع أي حوادث "غير آمنة أو غير مهنية" منذ14 أوت 2017، حين حلقت طائرة إيرانية من دون طيار على مسافة قريبة من مقاتلة أمريكية.
وأضاف "إنها مدة زمنية مهمة، وهذا أمر عظيم بنظرنا".
وتبادلت طهران وواشنطن العام الماضي الاتهامات حيال حوادث بين الطرفين. وفي إحدى هذه الحوادث، أطلقت البحرية الأمريكية أطلقت عيارات تحذيرية على سفن تابعة للحرس الثوري الإيراني كانت تقترب من السفن الأمريكية بسرعة كبيرة.
وكانت هذه الحادثة الثانية من نوعها خلال أسبوع إذ أطلقت سفينة دورية تابعة للبحرية الأمريكية في وقت سابق أعيرة تحذيرية باتجاه زورق تابع للحرس الثوري الإيراني بعدما اقترب منها لمسافة 137 متراً في مياه الخليج، حسب ما أفاد مسؤول عسكري أمريكي.
وذكر أوربان لصحفيين في المنامة، إن الزوارق الإيرانية لم تعد تقترب من السفن الأمريكية بشكل كبير، معتبراً أن طهران "غيرت سلوكها.. ومن الواضح أنه أمر ينفذونه بوعي تام".
وفي أفريل 2016، أعلنت البحرية الأمريكية أنها صادرت سفينة أسلحة تعتقد الولايات المتحدة أنها مرسلة من إيران إلى المتمردين الحوثيين في اليمن.
وقالت البحرية في بيان، إن سفينة الدورية "يو إس إس سيروكو" اعترضت الشحنة التي كانت مخبأة في سفينة صغيرة وصادرتها في 28 مارس.
وقبل ذلك بأربعة أشهر احتجزت إيران زورقين حربيين أمريكيين وبحارتهما العشرة في مياهها الإقليمية لساعات قبل أن تطلق السلطات سراحهم.
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البحرية الأمريكية:
إيران غيرت سلوكها بشكل إيجابي في مياه الخليج
أ ف ب - الشروق أونلاين
اعتبرت البحرية الأمريكية، الخميس، أن التحركات والتصرفات الإيرانية في مياه الخليج تغيرت إيجاباً خلال الأشهر الماضية، بعد عدة حوادث بين زوارق وطائرات إيرانية، وطائرات وسفن حربية أمريكية.
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وقال بيل أوربان المتحدث باسم الأسطول الخامس الأمريكي ومقره البحرين، أنه لم تقع أي حوادث "غير آمنة أو غير مهنية" منذ14 أوت 2017، حين حلقت طائرة إيرانية من دون طيار على مسافة قريبة من مقاتلة أمريكية.
وأضاف "إنها مدة زمنية مهمة، وهذا أمر عظيم بنظرنا".
وتبادلت طهران وواشنطن العام الماضي الاتهامات حيال حوادث بين الطرفين. وفي إحدى هذه الحوادث، أطلقت البحرية الأمريكية أطلقت عيارات تحذيرية على سفن تابعة للحرس الثوري الإيراني كانت تقترب من السفن الأمريكية بسرعة كبيرة.
وكانت هذه الحادثة الثانية من نوعها خلال أسبوع إذ أطلقت سفينة دورية تابعة للبحرية الأمريكية في وقت سابق أعيرة تحذيرية باتجاه زورق تابع للحرس الثوري الإيراني بعدما اقترب منها لمسافة 137 متراً في مياه الخليج، حسب ما أفاد مسؤول عسكري أمريكي.
وذكر أوربان لصحفيين في المنامة، إن الزوارق الإيرانية لم تعد تقترب من السفن الأمريكية بشكل كبير، معتبراً أن طهران "غيرت سلوكها.. ومن الواضح أنه أمر ينفذونه بوعي تام".
وفي أفريل 2016، أعلنت البحرية الأمريكية أنها صادرت سفينة أسلحة تعتقد الولايات المتحدة أنها مرسلة من إيران إلى المتمردين الحوثيين في اليمن.
وقالت البحرية في بيان، إن سفينة الدورية "يو إس إس سيروكو" اعترضت الشحنة التي كانت مخبأة في سفينة صغيرة وصادرتها في 28 مارس.
وقبل ذلك بأربعة أشهر احتجزت إيران زورقين حربيين أمريكيين وبحارتهما العشرة في مياهها الإقليمية لساعات قبل أن تطلق السلطات سراحهم.